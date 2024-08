Ливерпуль интересуется Байером, но он хочет перейти в Боруссию Д

Английский «Ливерпуль» интересуется немецким нападающим «Хоффенхайма» Максимилианом Байером, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Однако, по информации источника, 21-летний футболист решил присоединиться к дортмундской «Боруссии» и планирует отклонить все другие предложения.

Отмечается, что сейчас «шмели» пытаются достичь полной договоренности с игроком, а затем перейдут к переговорам с «Хоффенхаймом».

В сезоне 2023/24 Максимилиан Байер провел 33 матча в Бундеслиге, отметившись 16 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда национальной сборной Германии в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» интересуется полузащитником «Реал Сосьедада» Мартином Субименди.

