Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Партизан – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
31 июля 2024, 22:39 |
2220
0

Партизан – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного матча Q2 Лиги чемпионов 2024/25

31 июля 2024, 22:39 |
2220
0
Партизан – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Динамо Киев

31 июля проходит ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Динамо» Киев (Украина) и «Партизан» Белград (Сербия).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе «Партизан» в Белграде. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Лига чемпионов 2024/25. Второй раунд квалификации

Ответный матч. Белград, 31 июля

Партизан (Сербия) – Динамо Киев (Украина) – 0:2 (матч продолжается)

Гол: Ярмоленко, 16, Ванат, 68 (пен.)

(новость обновляется)

❗️ Видео голов и лучшие моменты доступны в Telegram!

ГОЛ! 0:1 Ярмоленко, 16 мин.

ГОЛ! 0:2 Ванат, 68 мин. (пен.)

Партизан – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
ВИДЕО. Ванат реализовал пенальти, забив 8-й гол Партизану за 2 поединка ЛЧ
ФОТО. Крики боли. Игрока Динамо вывезли с поля во время матча ЛЧ 2024/25
В УЕФА назвали нюансы жеребьевки основного раунда Лиги чемпионов
Партизан - Динамо Динамо Киев Партизан Белград Лига чемпионов видео голов и обзор Андрей Ярмоленко Владислав Ванат пенальти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Франция и Египет сыграли вничью в мужском гандбольном турнире ОИ-2024
Футбол | 31 июля 2024, 22:17 0
Франция и Египет сыграли вничью в мужском гандбольном турнире ОИ-2024
Франция и Египет сыграли вничью в мужском гандбольном турнире ОИ-2024

Завершился предпоследний матч третьего тура группового этапа

ФОТО. Станет Волком. Довбик уже на обложке итальянских СМИ
Футбол | 31 июля 2024, 17:49 13
ФОТО. Станет Волком. Довбик уже на обложке итальянских СМИ
ФОТО. Станет Волком. Довбик уже на обложке итальянских СМИ

Трансфер состоится в ближайшее время

Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпийские игры | 31.07.2024, 08:45
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Кроуфорд высказался о статусе Усика в нынешнем мировом боксе
Бокс | 31.07.2024, 09:53
Кроуфорд высказался о статусе Усика в нынешнем мировом боксе
Кроуфорд высказался о статусе Усика в нынешнем мировом боксе
ОФИЦИАЛЬНО. Максим Коваль выбрал неожиданное место продолжения карьеры
Футбол | 31.07.2024, 04:40
ОФИЦИАЛЬНО. Максим Коваль выбрал неожиданное место продолжения карьеры
ОФИЦИАЛЬНО. Максим Коваль выбрал неожиданное место продолжения карьеры
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал снизил цену за Лунина. Перес сообщил, за сколько продаст Андрея
Реал снизил цену за Лунина. Перес сообщил, за сколько продаст Андрея
30.07.2024, 20:54 8
Футбол
ФОТО. Аргентинская легенда и Беллингем встретились в ресторане
ФОТО. Аргентинская легенда и Беллингем встретились в ресторане
30.07.2024, 13:47 3
Футбол
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Аргентины
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Аргентины
30.07.2024, 21:45
Олимпийские игры
Минус одна украинка. Стали известны все участницы 1/8 финала Олимпиады-2024
Минус одна украинка. Стали известны все участницы 1/8 финала Олимпиады-2024
30.07.2024, 01:20
Олимпийские игры
Украина U-23 – Аргентина U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024
Украина U-23 – Аргентина U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024
30.07.2024, 16:10 11
Олимпийские игры
Кто выиграл золото? Завершен командный турнир шпажисток на ОИ в фехтовании
Кто выиграл золото? Завершен командный турнир шпажисток на ОИ в фехтовании
30.07.2024, 23:09 1
Олимпийские игры
Повышение в классе. Левый берег разбил Минай
Повышение в классе. Левый берег разбил Минай
30.07.2024, 19:58 72
Футбол
«Прилетело. Я не слышал зал». Усик – о самом тяжелом моменте боя с Фьюри
«Прилетело. Я не слышал зал». Усик – о самом тяжелом моменте боя с Фьюри
30.07.2024, 08:16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем