Партизан – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор ответного матча Q2 Лиги чемпионов 2024/25
31 июля проходит ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Динамо» Киев (Украина) и «Партизан» Белград (Сербия).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе «Партизан» в Белграде. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.
Лига чемпионов 2024/25. Второй раунд квалификации
Ответный матч. Белград, 31 июля
Партизан (Сербия) – Динамо Киев (Украина) – 0:2 (матч продолжается)
Гол: Ярмоленко, 16, Ванат, 68 (пен.)
(новость обновляется)
❗️ Видео голов и лучшие моменты доступны в Telegram!
ГОЛ! 0:1 Ярмоленко, 16 мин.
ГОЛ! 0:2 Ванат, 68 мин. (пен.)
Партизан – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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