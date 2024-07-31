Партизан – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

31 июля проходит ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Динамо» Киев (Украина) и «Партизан» Белград (Сербия).

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Поединок проходит на стадионе «Партизан» в Белграде. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Лига чемпионов 2024/25. Второй раунд квалификации

Ответный матч. Белград, 31 июля

Партизан (Сербия) – Динамо Киев (Украина) – 0:2 (матч продолжается)

Гол: Ярмоленко, 16, Ванат, 68 (пен.)

(новость обновляется)

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ГОЛ! 0:1 Ярмоленко, 16 мин.

ГОЛ! 0:2 Ванат, 68 мин. (пен.)

Партизан – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция