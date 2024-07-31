ВИДЕО. Как Караваев довел счет матча Партизан – Динамо до разгромного
Подопечные Александра Шовковского разгромили сербский клуб в ответном матче 3:0
31 июля прошел ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Динамо» Киев (Украина) и «Партизан» Белград (Сербия).
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Поединок состоялся на стадионе «Партизан» в Белграде. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу киевлян.
Третий мяч на 90+3-й оформил Александр Караваев. Ассист на него отдал Владислав Дубинчак.
ВИДЕО. Как Караваев довел счет матча Партизан – Динамо до разгромного
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Поединок пройдет на стадионе «Партизан» в Белграде
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