31 июля прошел ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Динамо» Киев (Украина) и «Партизан» Белград (Сербия).

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Поединок состоялся на стадионе «Партизан» в Белграде. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу киевлян.

Третий мяч на 90+3-й оформил Александр Караваев. Ассист на него отдал Владислав Дубинчак.

ВИДЕО. Как Караваев довел счет матча Партизан – Динамо до разгромного