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  4. ВИДЕО. Как Караваев довел счет матча Партизан – Динамо до разгромного
Лига чемпионов
31 июля 2024, 23:10 |
697
1

ВИДЕО. Как Караваев довел счет матча Партизан – Динамо до разгромного

Подопечные Александра Шовковского разгромили сербский клуб в ответном матче 3:0

31 июля 2024, 23:10 |
697
1
ВИДЕО. Как Караваев довел счет матча Партизан – Динамо до разгромного

31 июля прошел ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Динамо» Киев (Украина) и «Партизан» Белград (Сербия).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе «Партизан» в Белграде. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу киевлян.

Третий мяч на 90+3-й оформил Александр Караваев. Ассист на него отдал Владислав Дубинчак.

ВИДЕО. Как Караваев довел счет матча Партизан – Динамо до разгромного

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Партизан Белград Динамо Киев Партизан - Динамо видео голов и обзор Александр Караваев Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Burevestnik
якщо вже ніхто в доданий час не хоче грати і забивати гол, 
то це зробили флангові захисники.   
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