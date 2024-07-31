В УЕФА назвали нюансы жеребьевки основного раунда Лиги чемпионов

Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов 2024/24 пройдет в четверг, 29 августа в Монте-Карло, Монако, сообщает пресс-служба УЕФА.

Как сообщается, в связи с введением нового формата основного раунда Лиги чемпионов команды будут разделены на четыре корзины. Жеребьевка и определение календаря пройдут при помощи автоматической программы.

Расписание и начала матчей основного раунда будут опубликованы в субботу, 31 августа, чтобы избежать накладок с матчами других еврокубков. В основном раунде Лиги чемпионов 2024/25 каждая из команд-участниц сыграет по восемь матчей.