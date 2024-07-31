Шотландский барьер. С кем сыграет Динамо в 3-м раунде квалификации ЛЧ?

31 июля состоялся ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Динамо» и «Партизан» .

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Киевляне снова разгромили соперника – в матч в Белграде табло показало счет 3:0.

В первом матче 23 июля в Люблине киевляне разгромили соперников со счётом 6:2.

В третьем раунде отбора ЛЧ Динамо встретится с Рейнджерс (Шотландия).

Матчи Q3 Лиги чемпионов пройдут 6/7 и 13 августа. Первый матч киевляне проведут на условно домашней арене в польском Люблине, а ответная игра пройдет в шотландском Глазго.

Победитель матча выйдет в Q4 Лиги чемпионов, а проигравшая команда отправится в основной раунд Лиги Европы. Таким образом, Динамо гарантировало себе евроосень.

Лига чемпионов 2024/25. 2-й раунд квалификации Q2

Ответный матч. Белград, 31 июля

Партизан (Сербия) – Динамо Киев – 0:3

Голы: Ярмоленко, 17, Ванат, 68 (пен), Караваев, 90+3

Результаты Q2 Лиги чемпионов

Пары Q3 Лиги чемпионов