Франция и Египет сыграли вничью в мужском гандбольном турнире ОИ-2024

Сборные Франции и Египта сыграли вничью в пятом матче третьего тура группового этапа гандбольного турнира на Олимпийских играх 2024, которые проходят в Париже.

Интересно, что оба тайма завершились с одинаковым счетом, но выиграли их разные команды. На перерыв лидерами ушли египтяне с преимуществом в четыре мяча, а во втором тайме хозяева площадки перехватили инициативу, отыгрались и встреча завершилась с ничейным счетом. Вратарь сборной Египта Мохамед Али отбил 11 бросков по своим воротам из 37.

Олимпийские игры 2024, гандбол

Мужчины, 3-й тур, 31 июля

Группа В

Франция – Египет – 26:26 (11:15)