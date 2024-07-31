Франция и Египет сыграли вничью в мужском гандбольном турнире ОИ-2024
Завершился предпоследний матч третьего тура группового этапа
Сборные Франции и Египта сыграли вничью в пятом матче третьего тура группового этапа гандбольного турнира на Олимпийских играх 2024, которые проходят в Париже.
Интересно, что оба тайма завершились с одинаковым счетом, но выиграли их разные команды. На перерыв лидерами ушли египтяне с преимуществом в четыре мяча, а во втором тайме хозяева площадки перехватили инициативу, отыгрались и встреча завершилась с ничейным счетом. Вратарь сборной Египта Мохамед Али отбил 11 бросков по своим воротам из 37.
Олимпийские игры 2024, гандбол
Мужчины, 3-й тур, 31 июля
Группа В
Франция – Египет – 26:26 (11:15)
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Поединок состоится 31 июля, ориентировочное время начала встречи – 21:30 по Киеву