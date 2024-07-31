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31 июля 2024, 22:17 |
116
0

Франция и Египет сыграли вничью в мужском гандбольном турнире ОИ-2024

Завершился предпоследний матч третьего тура группового этапа

31 июля 2024, 22:17 |
116
0
Франция и Египет сыграли вничью в мужском гандбольном турнире ОИ-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборные Франции и Египта сыграли вничью в пятом матче третьего тура группового этапа гандбольного турнира на Олимпийских играх 2024, которые проходят в Париже.

Интересно, что оба тайма завершились с одинаковым счетом, но выиграли их разные команды. На перерыв лидерами ушли египтяне с преимуществом в четыре мяча, а во втором тайме хозяева площадки перехватили инициативу, отыгрались и встреча завершилась с ничейным счетом. Вратарь сборной Египта Мохамед Али отбил 11 бросков по своим воротам из 37.

Олимпийские игры 2024, гандбол

Мужчины, 3-й тур, 31 июля

Группа В

Франция – Египет – 26:26 (11:15)

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Олександр Шарадкін Источник: Sky Germany
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