ВИДЕО. Ванат реализовал пенальти, забив 8-й гол Партизану за 2 поединка ЛЧ
Динамо удвоило перевес в ответном матче Q2 на 68-й минуте благодаря мячу Владислава
31 июля проходит ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Динамо» Киев (Украина) и «Партизан» Белград (Сербия).
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Поединок проходит на стадионе «Партизан» в Белграде. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.
На 68-й минуте форвард киевлян Владислав Ванат удвоил преимущество, реализовав пенальти.
По сумме двух встреч счет 8:2 в пользу подопечных Александр Шовковского.
❗️ ВИДЕО. Ванат реализовал пенальти, забив 8-й гол Партизану за 2 поединка ЛЧ
ГОЛ! 0:2 Ванат, 68 мин. (пен.)
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