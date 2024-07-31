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Лига чемпионов
31 июля 2024, 22:34 | Обновлено 31 июля 2024, 22:48
245
0

ВИДЕО. Ванат реализовал пенальти, забив 8-й гол Партизану за 2 поединка ЛЧ

Динамо удвоило перевес в ответном матче Q2 на 68-й минуте благодаря мячу Владислава

31 июля 2024, 22:34 | Обновлено 31 июля 2024, 22:48
245
0
ВИДЕО. Ванат реализовал пенальти, забив 8-й гол Партизану за 2 поединка ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

31 июля проходит ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Динамо» Киев (Украина) и «Партизан» Белград (Сербия).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе «Партизан» в Белграде. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

На 68-й минуте форвард киевлян Владислав Ванат удвоил преимущество, реализовав пенальти.

По сумме двух встреч счет 8:2 в пользу подопечных Александр Шовковского.

❗️ ВИДЕО. Ванат реализовал пенальти, забив 8-й гол Партизану за 2 поединка ЛЧ

ГОЛ! 0:2 Ванат, 68 мин. (пен.)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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