Динамо гарантировало себе евроосень. Минимум, основной раунд Лиги Европы
В 3-м раунде отбора Лиги чемпионов подопечные Шовковского сыграют с Глазго Рейнджерс
31 июля прошел ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Динамо» Киев (Украина) и «Партизан» Белград (Сербия) [первый поединок – 6:2].
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Поединок состоялся на стадионе «Партизан» в Белграде. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу киевлян.
В третьем раунде квалификации ЛЧ подопечные Александра Шовковского встретятся с «Глазго Рейнджерс» из Шотландии. Поединки состоятся 6 и 13 августа.
Благодаря победе над «Партизаном» «Динамо» гарантировало себе участие в основе одного из двух еврокубков: Лиге чемпионов или Лиге Европы.
В случае поражение во встрече с «рейнджерсами», динамовцы по пути представителей лиг отправятся в основной этап ЛЕ 2024/25. В случае победы – Q4 Лиги чемпионов.
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