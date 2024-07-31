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Лига чемпионов
31 июля 2024, 23:25 | Обновлено 31 июля 2024, 23:34
1977
2

Динамо гарантировало себе евроосень. Минимум, основной раунд Лиги Европы

В 3-м раунде отбора Лиги чемпионов подопечные Шовковского сыграют с Глазго Рейнджерс

31 июля 2024, 23:25 | Обновлено 31 июля 2024, 23:34
1977
2
Динамо гарантировало себе евроосень. Минимум, основной раунд Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

31 июля прошел ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Динамо» Киев (Украина) и «Партизан» Белград (Сербия) [первый поединок – 6:2].

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе «Партизан» в Белграде. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу киевлян.

В третьем раунде квалификации ЛЧ подопечные Александра Шовковского встретятся с «Глазго Рейнджерс» из Шотландии. Поединки состоятся 6 и 13 августа.

Благодаря победе над «Партизаном» «Динамо» гарантировало себе участие в основе одного из двух еврокубков: Лиге чемпионов или Лиге Европы.

В случае поражение во встрече с «рейнджерсами», динамовцы по пути представителей лиг отправятся в основной этап ЛЕ 2024/25. В случае победы – Q4 Лиги чемпионов.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Андрей⚒️
Кто-то может объяснить мне, как это работает? С третьего раунда ЛЧ же в плей-офф ЛЕ попадают 
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