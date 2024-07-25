ОФИЦИАЛЬНО. В 2023 отказал Аль-Насру. Аль-Иттихад отдал €60 млн за игрока
Мусса Диаби подписал контракт с саудовским клубом на 5 лет
25-летний французский вингер Мусса Диаби покинул английскую «Астон Виллу» и присоединился к саудовскому «Аль-Иттихаду».
Контракт рассчитан до 2029 года. Как сообщает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо, «тигры» отдали за игрока 60 миллионов евро.
Диаби перешел в команду Унаи Эмери только год назад из «Байера» за 55 млн євро. Тогда Мусса отказал «Аль-Насру», который проявлял предметный интерес к нему.
В сезоне 2023/24 Мусса забил 10 голов и отдал 9 результативных передач в 53 поединках во всех турнирах за «вилланов».
Diaby joins the Tigers 🤩 pic.twitter.com/fp8D94YamB— Ittihad Club (@ittihad_en) July 24, 2024
📸 💛🖤 pic.twitter.com/A8NzyLTH4N— Ittihad Club (@ittihad_en) July 24, 2024
Diaby is a Tiger 🐅— Ittihad Club (@ittihad_en) July 24, 2024
pic.twitter.com/ddqAFQ99cj
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