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Саудовская Аравия
25 июля 2024, 02:56 |
131
0

ОФИЦИАЛЬНО. В 2023 отказал Аль-Насру. Аль-Иттихад отдал €60 млн за игрока

Мусса Диаби подписал контракт с саудовским клубом на 5 лет

25 июля 2024, 02:56 |
131
0
ОФИЦИАЛЬНО. В 2023 отказал Аль-Насру. Аль-Иттихад отдал €60 млн за игрока
ФК Аль-Иттихад. Мусса Диаби

25-летний французский вингер Мусса Диаби покинул английскую «Астон Виллу» и присоединился к саудовскому «Аль-Иттихаду».

Контракт рассчитан до 2029 года. Как сообщает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо, «тигры» отдали за игрока 60 миллионов евро.

Диаби перешел в команду Унаи Эмери только год назад из «Байера» за 55 млн євро. Тогда Мусса отказал «Аль-Насру», который проявлял предметный интерес к нему.

В сезоне 2023/24 Мусса забил 10 голов и отдал 9 результативных передач в 53 поединках во всех турнирах за «вилланов».

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Мусса Диаби Астон Вилла Аль-Иттихад Джидда трансферы трансферы АПЛ
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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