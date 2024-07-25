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  4. Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Наша задача – выход в Лигу чемпионов»
Украина. Премьер лига
25 июля 2024, 14:04 | Обновлено 25 июля 2024, 14:05
272
0

Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Наша задача – выход в Лигу чемпионов»

Нападающий «Динамо» назвал цели столичного клуба

25 июля 2024, 14:04 | Обновлено 25 июля 2024, 14:05
272
0
Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Наша задача – выход в Лигу чемпионов»
ФК Динамо Киев

Юный нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко назвал цели столичного клуба в сезоне 2024/25:

«Перед нами, динамовцами, стоят самые высокие цели. Клуб провел очень качественную работу в это трансферное окно, пришли очень хорошие игроки. Наша задача – выход в Лигу чемпионов и, конечно, возвращение чемпионского трофея в Киев. Все этого хотят. Перед нами стоит эта цель, и все к этому будут идти в следующем сезоне».

Ранее Матвей Пономаренко высказался о конкуренции с Владиславом Ванатом и Владиславом Супрягой в центре нападения «Динамо».

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Матвей Пономаренко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Лига чемпионов
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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