Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Наша задача – выход в Лигу чемпионов»
Нападающий «Динамо» назвал цели столичного клуба
Юный нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко назвал цели столичного клуба в сезоне 2024/25:
«Перед нами, динамовцами, стоят самые высокие цели. Клуб провел очень качественную работу в это трансферное окно, пришли очень хорошие игроки. Наша задача – выход в Лигу чемпионов и, конечно, возвращение чемпионского трофея в Киев. Все этого хотят. Перед нами стоит эта цель, и все к этому будут идти в следующем сезоне».
Ранее Матвей Пономаренко высказался о конкуренции с Владиславом Ванатом и Владиславом Супрягой в центре нападения «Динамо».
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