Не Лупашко. Известно, кто первый мог заменить Маркевича в Карпатах

Руководство львовских «Карпат» после отставки Мирона Маркевича предлагало возглавить первую команду исполнительному директору клуба Андрею Тлумаку, сообщает украинский журналист Владимир Крамар.

Однако, по информации источника, бывший голкипер «львов» сначала взял время на размышления до утра следующего дня, а затем отказался менять свою должность.

После этого «Карпаты» официально назначили на должность главного тренера Владислава Лупашко, который ранее возглавлял клубную команду U-19.

«Карпаты» завершили сезон 2023/24 на 2-м месте Первой лиги, набрав 65 очков в 28 матчах чемпионата. Это позволило команде гарантировать себе участие в Украинской Премьер-лиге 2024/25.