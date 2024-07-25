Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не Лупашко. Известно, кто первый мог заменить Маркевича в Карпатах
Украина. Премьер лига
25 июля 2024, 14:17 |
283
0

Не Лупашко. Известно, кто первый мог заменить Маркевича в Карпатах

Сначала должность главного тренера предложили Андрею Тлумаку

25 июля 2024, 14:17 |
283
0
Не Лупашко. Известно, кто первый мог заменить Маркевича в Карпатах
ФК Карпаты. Андрей Тлумак

Руководство львовских «Карпат» после отставки Мирона Маркевича предлагало возглавить первую команду исполнительному директору клуба Андрею Тлумаку, сообщает украинский журналист Владимир Крамар.

Однако, по информации источника, бывший голкипер «львов» сначала взял время на размышления до утра следующего дня, а затем отказался менять свою должность.

После этого «Карпаты» официально назначили на должность главного тренера Владислава Лупашко, который ранее возглавлял клубную команду U-19.

«Карпаты» завершили сезон 2023/24 на 2-м месте Первой лиги, набрав 65 очков в 28 матчах чемпионата. Это позволило команде гарантировать себе участие в Украинской Премьер-лиге 2024/25.

По теме:
Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Наша задача – выход в Лигу чемпионов»
Талантливый украинец отреагировал на интерес английских клубов
Знак протеста. Минай рассматривал вариант сняться со всех соревнований
Андрей Тлумак Владислав Лупашко Мирон Маркевич Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу назначение тренера Владимир Крамар
Дмитро Вербинський Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Максим ХЛАНЬ: «Судейские решения на Олимпиаде очень непонятны»
Олимпийские игры | 25 июля 2024, 11:51 3
Максим ХЛАНЬ: «Судейские решения на Олимпиаде очень непонятны»
Максим ХЛАНЬ: «Судейские решения на Олимпиаде очень непонятны»

Полузащитник олимпийской сборной Украины прокомментировал поражение от Ирака

ФОТО. Это пенальти? Обнародован четкий кадр толчка Таловерова на Олимпиаде
Олимпийские игры | 25 июля 2024, 04:59 27
ФОТО. Это пенальти? Обнародован четкий кадр толчка Таловерова на Олимпиаде
ФОТО. Это пенальти? Обнародован четкий кадр толчка Таловерова на Олимпиаде

24 июля олимпийская украинская сборная уступила Ираку U-23 на старте турнира 1:2

Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпийские игры | 25.07.2024, 12:01
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Геннадий СИНЧУК: «Команда Ротаня может далеко зайти на Олимпиаде»
Олимпийские игры | 25.07.2024, 10:56
Геннадий СИНЧУК: «Команда Ротаня может далеко зайти на Олимпиаде»
Геннадий СИНЧУК: «Команда Ротаня может далеко зайти на Олимпиаде»
Олимпийские игры. Украинские корни, еврозасуха и все чемпионы
Олимпийские игры | 24.07.2024, 13:22
Олимпийские игры. Украинские корни, еврозасуха и все чемпионы
Олимпийские игры. Украинские корни, еврозасуха и все чемпионы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФИФА ввела новое правило футбола на ОИ-2024
ФИФА ввела новое правило футбола на ОИ-2024
24.07.2024, 15:22 8
Олимпийские игры
«Победит нокаутом». Богачук сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
«Победит нокаутом». Богачук сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
24.07.2024, 11:25
Бокс
Украина на Олимпиадах. 1996-2004 – поддержка диаспоры и Золотая Яна
Украина на Олимпиадах. 1996-2004 – поддержка диаспоры и Золотая Яна
23.07.2024, 16:00 20
Олимпийские игры
ШОВКОВСКИЙ – о 6:2 против Партизана, травме Тымчика и матче в Белграде
ШОВКОВСКИЙ – о 6:2 против Партизана, травме Тымчика и матче в Белграде
23.07.2024, 23:59 11
Футбол
Коуч Партизана: «Шок. Динамо показало, насколько впереди во всех элементах»
Коуч Партизана: «Шок. Динамо показало, насколько впереди во всех элементах»
24.07.2024, 01:45 8
Футбол
Внесены изменения. Поединки турнира четырех УПЛ пройдут не только в Киеве
Внесены изменения. Поединки турнира четырех УПЛ пройдут не только в Киеве
23.07.2024, 19:22 4
Футбол
НАТО и Сербия. В Партизане скандально отреагировали на слова Шовковского
НАТО и Сербия. В Партизане скандально отреагировали на слова Шовковского
24.07.2024, 01:59 44
Футбол
В Шахтере отреагировали на разгромную победу Динамо над Партизаном в ЛЧ
В Шахтере отреагировали на разгромную победу Динамо над Партизаном в ЛЧ
23.07.2024, 23:11 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем