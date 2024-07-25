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  4. Знак протеста. Минай рассматривал вариант сняться со всех соревнований
Украина. Премьер лига
25 июля 2024, 12:38 | Обновлено 25 июля 2024, 12:41
833
6

Знак протеста. Минай рассматривал вариант сняться со всех соревнований

Однако Валерий Пересоляк решил, что команда примет участие в «турнире четырех»

25 июля 2024, 12:38 | Обновлено 25 июля 2024, 12:41
833
6
Знак протеста. Минай рассматривал вариант сняться со всех соревнований
ФК Минай. Валерий Пересоляк

Закарпатский «Минай» рассматривал вариант сняться со всех соревнований, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, такое решение должно было стать знаком протеста против решения исполкома УАФ о проведении «турнира четырех» за право играть в Украинской Премьер-лиге 2024/25.

Однако отмечается, что вчера вечером была проведена встреча акционеров, на которой решающей стала позиция президента клуба Валерия Пересоляка. Он принял решение, что команда все-таки примет участие в переходных матчах.

Матч 1/2 финала «турнира четырех» между «Эпицентром» и «Минаем» состоится 26 июля в 18:00 по киевскому времени.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Минай Металлист 1925 переходные матчи Эпицентр Каменец-Подольский Валерий Пересоляк Левый Берег Киев снятие с чемпионата Игорь Бурбас
Дмитро Вербинський Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 6
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Phantom
А щастя було так близько 😄
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+5
Муґунот Уух
хворі люди: їм дали шанс повернутися до прем'єр-ліги, а вони обідились
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+3
Pavel_i_CO
Всі були стільки ЗА. Ваше місце в пєрдівє
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+1
fcaviator
Это не знак протеста - это шантаж.....валите в "пердив"
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+1
Мішка Тайсон
Бюджет давно урізаний, вони  прикидаються жертвами, під шумок хочуть закрити клуб і не тратити гроші, а в реалії їм просто набрид футбол.
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+1
Boodya
Якось би пережили без команди, яка не готова до УПЛ і пролазить туди виключно через форс-мажори.
Хай Минай не добиває свою репутацію дешевим шантажем, хай краще б освітлення, дренаж і підігрів на стадіоні зроблять і потім в чесній боротьбі через пару сезонів можна і в УПЛ, зараз там їм робити немає чого
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0
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