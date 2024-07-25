Знак протеста. Минай рассматривал вариант сняться со всех соревнований
Однако Валерий Пересоляк решил, что команда примет участие в «турнире четырех»
Закарпатский «Минай» рассматривал вариант сняться со всех соревнований, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, такое решение должно было стать знаком протеста против решения исполкома УАФ о проведении «турнира четырех» за право играть в Украинской Премьер-лиге 2024/25.
Однако отмечается, что вчера вечером была проведена встреча акционеров, на которой решающей стала позиция президента клуба Валерия Пересоляка. Он принял решение, что команда все-таки примет участие в переходных матчах.
Матч 1/2 финала «турнира четырех» между «Эпицентром» и «Минаем» состоится 26 июля в 18:00 по киевскому времени.
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Хай Минай не добиває свою репутацію дешевим шантажем, хай краще б освітлення, дренаж і підігрів на стадіоні зроблять і потім в чесній боротьбі через пару сезонів можна і в УПЛ, зараз там їм робити немає чого