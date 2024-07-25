Знак протеста. Минай рассматривал вариант сняться со всех соревнований

Закарпатский «Минай» рассматривал вариант сняться со всех соревнований, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, такое решение должно было стать знаком протеста против решения исполкома УАФ о проведении «турнира четырех» за право играть в Украинской Премьер-лиге 2024/25.

Однако отмечается, что вчера вечером была проведена встреча акционеров, на которой решающей стала позиция президента клуба Валерия Пересоляка. Он принял решение, что команда все-таки примет участие в переходных матчах.

Матч 1/2 финала «турнира четырех» между «Эпицентром» и «Минаем» состоится 26 июля в 18:00 по киевскому времени.