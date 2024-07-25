ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче подписал одного из лидеров Севильи

Новый клуб Жозе Моуриньо, стамбульский «Фенербахче», официально сообщил о подписании форварда «Севильи» и сборной Марокко Юссефа Эн-Несири. Контракт с 27-летним футболистом рассчитан на пять лет – до лета 2029 года.

Сумма трансфера игрока не называется. Но, по информации СМИ, Эн-Несири обошелся «Фенербахче» в 20 миллионов евро.

Цвета «Севильи» Эн-Несири защищал с января 2020 года, когда перешел из «Леганеса» за те же 20 миллионов евро. В прошлом сезоне на счету форварда 20 голов и 3 ассиста в 41 матче за «Севилью» во всех турнирах.