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  4. Олимпия – Полесье. Квалификация ЛК. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига конференций
25 июля 2024, 08:10 |
1137
0

Олимпия – Полесье. Квалификация ЛК. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 25 июля и начнется в 20:00 по Киеву

25 июля 2024, 08:10 |
1137
0
Олимпия – Полесье. Квалификация ЛК. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 июля состоится первый матч второго раунда квалификации Лиги конференций 2024/25 между словенским клубом «Олимпия» Любляна и украинским «Полесьем» Житомир.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч состоится в словенском городе Любляна на стадионе «Стожице». Матч начнется в 20:00.

«Олимпия» финишировала в чемпионате Словении на третьем месте, а «Полесье» в УПЛ 2023/24 заняло пятую строчку. Ответный матч состоится 1 августа.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сервисе MEGOGO.

Олимпия Любляна – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Олимпия Любляна Полесье Житомир Лига конференций смотреть онлайн Олимпия - Полесье
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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