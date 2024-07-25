Англия25 июля 2024, 15:25 |
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ФОТО. Манчестер Юнайтед презентовал новую выездную форму
«Красные дьяволы» будут играть в непривычных цветах
25 июля 2024, 15:25 |
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«Манчестер Юнайтед» вместе со своим техническим спонсором, немецким брендом «Adidas», презентовал выездной комплект формы на сезон 2024/2025. Он выполнен в непривычных для клуба цветах – синем и белом.
Напомним, ранее форвард «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд сменил свой игровой номер.
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