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  4. ФОТО. Манчестер Юнайтед презентовал новую выездную форму
Англия
25 июля 2024, 15:25 |
408
0

ФОТО. Манчестер Юнайтед презентовал новую выездную форму

«Красные дьяволы» будут играть в непривычных цветах

25 июля 2024, 15:25 |
408
0
ФОТО. Манчестер Юнайтед презентовал новую выездную форму
ФК Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» вместе со своим техническим спонсором, немецким брендом «Adidas», презентовал выездной комплект формы на сезон 2024/2025. Он выполнен в непривычных для клуба цветах – синем и белом.

Напомним, ранее форвард «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд сменил свой игровой номер.

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Манчестер Юнайтед игровая форма фото Adidas
Олег Дидух Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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