Перспективный нападающий Манчестер Юнайтед сменил номер
Расмус Хойлунд теперь будет выступать с 9-й на спине
Нападающий Расмус Хойлунд сменил игровой номер в «Манчестер Юнайтед».
На официальной странице клуба в Х было сообщено, что в сезоне 2024/25 датский форвард будет выступать под 9-м номером, который ранее принадлежал Антони Марсьялю. В прошлом сезоне Хойлунд носил футболку с номером 11.
Молодой нападающий присоединился к «МЮ» летом 2023 года, перейдя из итальянской «Аталанты». В своем дебютном сезоне в Английской Премьер-лиге Хойлунд провел 30 матчей, забив 10 мячей и отдав 2 результативные передачи.
Ready to lead the line.— Manchester United (@ManUtd) July 24, 2024
Introducing Manchester United’s new number 9️⃣: Rasmus Hojlund 🔥#MUFC
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