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Англия
24 июля 2024, 19:23 | Обновлено 24 июля 2024, 19:52
374
1

Перспективный нападающий Манчестер Юнайтед сменил номер

Расмус Хойлунд теперь будет выступать с 9-й на спине

24 июля 2024, 19:23 | Обновлено 24 июля 2024, 19:52
374
1
Перспективный нападающий Манчестер Юнайтед сменил номер
Getty Images/Global Images Ukraine. Расмус Хейлунд

Нападающий Расмус Хойлунд сменил игровой номер в «Манчестер Юнайтед».

На официальной странице клуба в Х было сообщено, что в сезоне 2024/25 датский форвард будет выступать под 9-м номером, который ранее принадлежал Антони Марсьялю. В прошлом сезоне Хойлунд носил футболку с номером 11.

Молодой нападающий присоединился к «МЮ» летом 2023 года, перейдя из итальянской «Аталанты». В своем дебютном сезоне в Английской Премьер-лиге Хойлунд провел 30 матчей, забив 10 мячей и отдав 2 результативные передачи.

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Расмус Хойлунд Манчестер Юнайтед игровой номер Английская Премьер-лига
Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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Valentyn
Там Хойлунд, там Гейлунд. Автор - сідай два!
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