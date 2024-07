Перспективный нападающий Манчестер Юнайтед сменил номер

Нападающий Расмус Хойлунд сменил игровой номер в «Манчестер Юнайтед».

На официальной странице клуба в Х было сообщено, что в сезоне 2024/25 датский форвард будет выступать под 9-м номером, который ранее принадлежал Антони Марсьялю. В прошлом сезоне Хойлунд носил футболку с номером 11.

Молодой нападающий присоединился к «МЮ» летом 2023 года, перейдя из итальянской «Аталанты». В своем дебютном сезоне в Английской Премьер-лиге Хойлунд провел 30 матчей, забив 10 мячей и отдав 2 результативные передачи.

