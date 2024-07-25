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Испания
25 июля 2024, 14:42 | Обновлено 25 июля 2024, 14:43
4089
11

Неожиданно. Стало известно, в каком клубе Довбик хочет продолжить карьеру

Украинский нападающий «Жироны» склоняется к переходу в «Рому»

25 июля 2024, 14:42 | Обновлено 25 июля 2024, 14:43
4089
11
Неожиданно. Стало известно, в каком клубе Довбик хочет продолжить карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий каталонской «Жироны» Артем Довбик хочет продолжить карьеру в римской «Роме», сообщает YouTube-канал «Футбол Украины».

Ранее сообщалось, что главный тренер «волков» Даниэле Де Росси уже успел провести телефонный разговор с 27-летним футболистом.

Также на Довбика претендуют мадридский «Атлетико» и лондонский «Вест Хэм».

В сезоне 2023/24 Артем Довбик провел 39 матчей за «Жирону», отметившись 24 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

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Рома Рим трансферы Жирона Артем Довбик трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Дмитро Вербинський Источник: YouTube
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Комментарии 11
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ТвояМамка
Ноунейм Ютуб каналу мы верим. Угумс
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Falko
Ф-фу, ну нарешті! Я майже 2 години мучився: як там Довбик, вкуди там Довбик, чому так довго немає новин, що стряслося, невже Аль-Наср?
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Vitason
Це не він хоче,це його жадібність хоче!! Де більше платять ,туди й хоче- все просто,набиває собі ціну!
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McLay
Відомо що ні ху. не відомо!
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Saar
Рома і Серія А-це круто!
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Ярослав 999
Ідіот, замість того щоб грати в ЛЧ буде грати в ЛЄ
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Xvalenok03
Ну наконец-то. Это его окончательный выбор перед тем как окончательно выбрать другой клуб.
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