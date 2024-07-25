Неожиданно. Стало известно, в каком клубе Довбик хочет продолжить карьеру
Украинский нападающий «Жироны» склоняется к переходу в «Рому»
Украинский нападающий каталонской «Жироны» Артем Довбик хочет продолжить карьеру в римской «Роме», сообщает YouTube-канал «Футбол Украины».
Ранее сообщалось, что главный тренер «волков» Даниэле Де Росси уже успел провести телефонный разговор с 27-летним футболистом.
Также на Довбика претендуют мадридский «Атлетико» и лондонский «Вест Хэм».
В сезоне 2023/24 Артем Довбик провел 39 матчей за «Жирону», отметившись 24 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.
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