Неожиданно. Стало известно, в каком клубе Довбик хочет продолжить карьеру

Украинский нападающий каталонской «Жироны» Артем Довбик хочет продолжить карьеру в римской «Роме», сообщает YouTube-канал «Футбол Украины».

Ранее сообщалось, что главный тренер «волков» Даниэле Де Росси уже успел провести телефонный разговор с 27-летним футболистом.

Также на Довбика претендуют мадридский «Атлетико» и лондонский «Вест Хэм».

В сезоне 2023/24 Артем Довбик провел 39 матчей за «Жирону», отметившись 24 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.