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  4. Имад АШУР: «Я в очередной раз остался без отпуска, но это несущественно»
Украина. Премьер лига
19 июля 2024, 14:02 | Обновлено 19 июля 2024, 15:02
463
0

Имад АШУР: «Я в очередной раз остался без отпуска, но это несущественно»

Новый тренер «Полесья» рассказал о своих принципах

19 июля 2024, 14:02 | Обновлено 19 июля 2024, 15:02
463
0
Имад АШУР: «Я в очередной раз остался без отпуска, но это несущественно»
ФК Полесье. Имад Ашур

Новый главный тренер житомирского «Полесья» Имад Ашур рассказал, как команда входит в сезон, а также о себе и своих принципах.

– Скажите, пожалуйста, на должности главного тренера «Полесья» вы уже провели полтора месяца, если я не ошибаюсь. Каким для вас был этот период? Что было самым сложным, что самым легким? Вы уже привыкли к тому, что вы главный тренер «Полесья»?

Я давно привык к тому, что у меня есть определенная роль и определенные функции, которые я должен выполнять. Изменился контекст, действительно. Были эмоции, действительно. Их пришлось очень быстро отставить в сторону, потому что в тот момент, когда я узнал о своей роли, о новом контексте, пришлось сразу же думать о непосредственной работе. Поэтому времени привыкать не было.

– Как изменилась ваша жизнь за эти полтора месяца? Очень сильно?

Я в очередной раз остался без отпуска, но это несущественно, потому что большая часть моей жизни — это рабочие процессы. И фундаментально это не изменилось. Я могу сказать, что та же загруженность в работе, которая у меня была практически всю мою сознательную жизнь, она остается и сейчас, потому что иначе я не умею работать.

– На презентации Вас, как главного тренера, о своем назначении Вы сказали следующее, процитирую: «Я убежден, что это нетипичная ситуация не только для контекста нашего чемпионата, нашей страны, но и в принципе. Но я понимаю, что будет много сомнений». Расшифруйте, в чем нетипичность ситуации? Что Вы тогда имели в виду?

Вряд ли кто-то ожидал моего назначения. В основном из-за того, что меня никто не знал, да и сейчас не уверен, что моя персона привлекает или должна привлекать слишком много внимания. Мы понимаем, что есть определенные традиции в любой сфере – в жизни, в быту, в спорте, в нашем зарубежном контексте. И эти традиции иногда приводят нас к определенным шаблонам, к которым все привыкают. И когда происходит что-то за пределами этих шаблонов, тогда это можно уже назвать чем-то нетривиальным, чем-то неожиданным, невероятным, вау-эффектом, или чем-то таким. А по факту это лишь решение, которое было принято очевидно из-за определенных факторов, из-за определенных идей, желаний. Поэтому для кого-то это решение может быть нетипичным, для общества. Тем не менее, это лишь наше восприятие. И в этой ситуации для меня очевидно, что когда что-то является нетипичным и когда что-то является нетривиальным, оно будет вызывать сомнения.

– То, что вас болельщики не знают и, по сути, где-то ставят под сомнение вашу способность достигать результаты. Вот это как на вас влияет? Оно вас раздражает? Оно вас мотивирует? Или никак не влияет?

Мне приходится делать свою работу. Мы понимаем, что мы живем в обществе. Мы не можем ни жить за его пределами, ни сильно погружаться в наши эмоции. Потому что тогда мы не будем свободны от этих моментов и от того, что нас окружает. Мы не будем собой. Для меня, опять же, концепция воли, она очень важна в этот момент. Потому что, по моему мнению, воля в традиционном смысле может интерпретироваться как-то немного странно. По моему мнению, воля не может существовать без понятия ограничений и дисциплины. И по моему мнению, воля – это и есть дисциплина. Потому что фактически, если нет дисциплины, то мы никогда не будем свободными, мы всегда будем рабами своих эмоций и чего-то, что происходит вокруг нас. Поэтому, по моему мнению, чтобы освободить себя от лишних тягот, мне приходится находить возможность для дисциплинированной жизни, структурированной. И так же это касается работы, потому что в основном моя жизнь сейчас — это моя работа. Я считаю, что это единственный путь для того, чтобы повысить вероятность того, что все-таки решение руководства будет оправданным. И опять же, я не умею иначе.

– Есть ли что-то такое, что ни в коем случае нельзя делать вашему игроку? Вот красная линия, которую нельзя пересекать?

По моему мнению, то, что мы можем требовать от группы, объединенной какой-то идеей, это какие-то минимумы с точки зрения дисциплины. Минимумы, которые должны быть на 100 процентов, но мы не просим чего-то невероятного. Это касается условного тайминга, внешнего вида и этических моментов.

– Можете ли вы дать второй шанс футболисту?

Я не знаю. А мы можем не давать человеку вообще шанс? Конечно, есть предел, вот вы говорили о какой-то красной линии, но есть предел этим шансам. Каждый человек имеет право на ошибку. Вопрос в том, что общество, к сожалению, очень нетерпеливо сейчас. И, возможно, всегда было таким, я не знаю, я могу только сейчас говорить о том, что есть. Поэтому в обществе мы не даем права на ошибку никому. Но если взять футбольный клуб, команду, то это ведь тоже общество. Поэтому здесь так же мы должны понимать, чего мы хотим. Делать и не давать никаких шансов или все-таки пытаться хотя бы что-то изменить в этом маленьком контексте? Всегда есть предел, конечно, каждый определяет этот предел для себя, но мы не можем потерять человечность, потому что ее и так у нас очень мало в жизни. Я хочу помочь, иногда для этого нужно давать эти шансы, пока ты не поймешь, нужна ли человеку эта помощь и эти шансы. Это уже другой вопрос. Это уже не о тебе и о том, что ты можешь делать. Это уже о том, как твои действия воспринимает человек, который находится напротив тебя.

Стоит напомнить, что Имад Ашур возглавил «Полесье» в конце прошлого сезона.

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Алексей Тиньков Источник: ФК Полесье
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