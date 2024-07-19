Имад АШУР: «Я в очередной раз остался без отпуска, но это несущественно»

Новый главный тренер житомирского «Полесья» Имад Ашур рассказал, как команда входит в сезон, а также о себе и своих принципах.

– Скажите, пожалуйста, на должности главного тренера «Полесья» вы уже провели полтора месяца, если я не ошибаюсь. Каким для вас был этот период? Что было самым сложным, что самым легким? Вы уже привыкли к тому, что вы главный тренер «Полесья»?

– Я давно привык к тому, что у меня есть определенная роль и определенные функции, которые я должен выполнять. Изменился контекст, действительно. Были эмоции, действительно. Их пришлось очень быстро отставить в сторону, потому что в тот момент, когда я узнал о своей роли, о новом контексте, пришлось сразу же думать о непосредственной работе. Поэтому времени привыкать не было.

– Как изменилась ваша жизнь за эти полтора месяца? Очень сильно?

– Я в очередной раз остался без отпуска, но это несущественно, потому что большая часть моей жизни — это рабочие процессы. И фундаментально это не изменилось. Я могу сказать, что та же загруженность в работе, которая у меня была практически всю мою сознательную жизнь, она остается и сейчас, потому что иначе я не умею работать.

– На презентации Вас, как главного тренера, о своем назначении Вы сказали следующее, процитирую: «Я убежден, что это нетипичная ситуация не только для контекста нашего чемпионата, нашей страны, но и в принципе. Но я понимаю, что будет много сомнений». Расшифруйте, в чем нетипичность ситуации? Что Вы тогда имели в виду?

– Вряд ли кто-то ожидал моего назначения. В основном из-за того, что меня никто не знал, да и сейчас не уверен, что моя персона привлекает или должна привлекать слишком много внимания. Мы понимаем, что есть определенные традиции в любой сфере – в жизни, в быту, в спорте, в нашем зарубежном контексте. И эти традиции иногда приводят нас к определенным шаблонам, к которым все привыкают. И когда происходит что-то за пределами этих шаблонов, тогда это можно уже назвать чем-то нетривиальным, чем-то неожиданным, невероятным, вау-эффектом, или чем-то таким. А по факту это лишь решение, которое было принято очевидно из-за определенных факторов, из-за определенных идей, желаний. Поэтому для кого-то это решение может быть нетипичным, для общества. Тем не менее, это лишь наше восприятие. И в этой ситуации для меня очевидно, что когда что-то является нетипичным и когда что-то является нетривиальным, оно будет вызывать сомнения.

– То, что вас болельщики не знают и, по сути, где-то ставят под сомнение вашу способность достигать результаты. Вот это как на вас влияет? Оно вас раздражает? Оно вас мотивирует? Или никак не влияет?

– Мне приходится делать свою работу. Мы понимаем, что мы живем в обществе. Мы не можем ни жить за его пределами, ни сильно погружаться в наши эмоции. Потому что тогда мы не будем свободны от этих моментов и от того, что нас окружает. Мы не будем собой. Для меня, опять же, концепция воли, она очень важна в этот момент. Потому что, по моему мнению, воля в традиционном смысле может интерпретироваться как-то немного странно. По моему мнению, воля не может существовать без понятия ограничений и дисциплины. И по моему мнению, воля – это и есть дисциплина. Потому что фактически, если нет дисциплины, то мы никогда не будем свободными, мы всегда будем рабами своих эмоций и чего-то, что происходит вокруг нас. Поэтому, по моему мнению, чтобы освободить себя от лишних тягот, мне приходится находить возможность для дисциплинированной жизни, структурированной. И так же это касается работы, потому что в основном моя жизнь сейчас — это моя работа. Я считаю, что это единственный путь для того, чтобы повысить вероятность того, что все-таки решение руководства будет оправданным. И опять же, я не умею иначе.

– Есть ли что-то такое, что ни в коем случае нельзя делать вашему игроку? Вот красная линия, которую нельзя пересекать?

– По моему мнению, то, что мы можем требовать от группы, объединенной какой-то идеей, это какие-то минимумы с точки зрения дисциплины. Минимумы, которые должны быть на 100 процентов, но мы не просим чего-то невероятного. Это касается условного тайминга, внешнего вида и этических моментов.

– Можете ли вы дать второй шанс футболисту?

– Я не знаю. А мы можем не давать человеку вообще шанс? Конечно, есть предел, вот вы говорили о какой-то красной линии, но есть предел этим шансам. Каждый человек имеет право на ошибку. Вопрос в том, что общество, к сожалению, очень нетерпеливо сейчас. И, возможно, всегда было таким, я не знаю, я могу только сейчас говорить о том, что есть. Поэтому в обществе мы не даем права на ошибку никому. Но если взять футбольный клуб, команду, то это ведь тоже общество. Поэтому здесь так же мы должны понимать, чего мы хотим. Делать и не давать никаких шансов или все-таки пытаться хотя бы что-то изменить в этом маленьком контексте? Всегда есть предел, конечно, каждый определяет этот предел для себя, но мы не можем потерять человечность, потому что ее и так у нас очень мало в жизни. Я хочу помочь, иногда для этого нужно давать эти шансы, пока ты не поймешь, нужна ли человеку эта помощь и эти шансы. Это уже другой вопрос. Это уже не о тебе и о том, что ты можешь делать. Это уже о том, как твои действия воспринимает человек, который находится напротив тебя.

Стоит напомнить, что Имад Ашур возглавил «Полесье» в конце прошлого сезона.