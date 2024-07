Бывший тренер Шахтера вскоре подпишет скандального нападающего МЮ

Французский «Марсель», который возглавляет бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби, вскоре подпишет английского нападающего «Манчестер Юнайтед» Мейсона Гринвуда, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера 22-летнего футболиста составит 30 миллионов евро. Также «красные дьяволы» получат 50% с будущей продажи игрока.

Сам Гринвуд подпишет с «Марселем» контракт до лета 2029 года.

Напомним, в сезоне 2023/24 на правах аренды Мейсон выступал за «Хетафе». До лета 2023 года игрок больше года находился под следствием по делу об изнасиловании собственной девушки.

В той кампании Мейсон Гринвуд провел 36 матчей за «Хетафе», отметившись 10 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

