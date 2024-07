Третье Евро. Тренер Испании де ла Фуэнте установил уникальное достижение

Сборная Испании выиграла Евро-2024, а наставник Луис де ла Фуэнте стал первым тренером в истории, кто выиграл три чемпионата Европы разных возрастов.

Ранее специалист выигрывал Евро с командами Испании U-19 и U-21. Такого достижения еще не имеет ни один тренер, однако с де ла Фуэнте этот путь прошли два игрока.

Вратарь Унаи Симон и хавбек Микель Мерино были в составах всех трех чемпионских сборных.

