Он сказал да. Варан выбрал клуб, за который будет играть после ухода из МЮ

Французский центральный защитник Рафаэль Варан согласился на переход в итальянский клуб «Комо», который гарантировал себе участие в Серии А в следующем сезоне.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, именитый французский центрбек в ближайшее время согласует все детали контракта и пройдет медицинский осмотр, после чего будет официально объявлено о трансфере. Весомое влияние на переход защитника оказал бывший звездный футболист Сеск Фабрегас, который является ассистентом главного тренера «Комо».

В сезоне 2023/24 Рафаэль Варан провел 32 матча за «Манчестер Юнайтед», отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона мира 2018 года в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Рафаэлем Вараном интересуется «Рома».

🚨🔵 EXCL: Raphael Varane says yes to Como proposal! The deal is on the verge of being completed.



Project approved but it will take some days to review the contracts then subject to medical… and then, here we go.



Cesc Fabregas, key for this deal.



Exclusive story from June. 🇫🇷 pic.twitter.com/TmOntU5TkV