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Шальке
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Украина. Премьер лига
13 июля 2024, 19:19 |
1540
0

Динамо – Шальке – 2:2. Первый результативный пас от Пихаленка. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты товарищеского матча в Австрии

13 июля 2024, 19:19 |
1540
0
Динамо – Шальке – 2:2. Первый результативный пас от Пихаленка. Видеообзор
ФК Динамо

В субботу, 13 июля, киевское «Динамо» провело второй контрольный спарринг на предсезонном сборе в Австрии.

Соперником подопечных Александра Шовковского стал один из самых титулованных немецких клубов «Шальке». Матч завершился вничью 2:2.

Голы за киевлян забивали Царенко и Ванат, на последнего первый результативный пас оформил новичок «Динамо» Пихаленок.

В первом матче на летних сборах «Динамо» сыграло в сухую ничью с немецким «Падерборном» (0:0).

Товарищеский матч. 13 июля.

Динамо – Шальке – 2:2
Голы: Царенко, 14, Ванат, 66 – Караман, 30, Силла, 57.

ГОЛ! Царенко, 14 мин, 1:0

ГОЛ! Ванат, 66 мин, 2:2

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Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Шальке контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор Антон Царенко Александр Пихаленок
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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