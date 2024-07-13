Динамо Киев

В субботу, 13 июля, киевское «Динамо» провело второй контрольный спарринг на предсезонном сборе в Австрии.

Соперником подопечных Александра Шовковского стал один из самых титулованных немецких клубов «Шальке». Матч завершился вничью 2:2.

Голы за киевлян забивали Царенко и Ванат, на последнего первый результативный пас оформил новичок «Динамо» Пихаленок.

В первом матче на летних сборах «Динамо» сыграло в сухую ничью с немецким «Падерборном» (0:0).

Товарищеский матч. 13 июля.

Динамо – Шальке – 2:2

Голы: Царенко, 14, Ванат, 66 – Караман, 30, Силла, 57.

ГОЛ! Царенко, 14 мин, 1:0

ГОЛ! Ванат, 66 мин, 2:2