Динамо Киев

Динамо – Шальке – 2:2. Первый результативный пас от Пихаленка. Видеообзор
Смотрите самые интересные моменты товарищеского матча в Австрии
В субботу, 13 июля, киевское «Динамо» провело второй контрольный спарринг на предсезонном сборе в Австрии.
Соперником подопечных Александра Шовковского стал один из самых титулованных немецких клубов «Шальке». Матч завершился вничью 2:2.
Голы за киевлян забивали Царенко и Ванат, на последнего первый результативный пас оформил новичок «Динамо» Пихаленок.
В первом матче на летних сборах «Динамо» сыграло в сухую ничью с немецким «Падерборном» (0:0).
Товарищеский матч. 13 июля.
Динамо – Шальке – 2:2
Голы: Царенко, 14, Ванат, 66 – Караман, 30, Силла, 57.
ГОЛ! Царенко, 14 мин, 1:0
ГОЛ! Ванат, 66 мин, 2:2
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