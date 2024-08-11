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Товарищеские матчи
Ливерпуль
11.08.2024 14:30 - : -
Севилья
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Англия
11 августа 2024, 03:29 | Обновлено 11 августа 2024, 03:30
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Ливерпуль – Севилья. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 11 августа в 19:00 по Киеву

11 августа 2024, 03:29 | Обновлено 11 августа 2024, 03:30
25
0
Ливерпуль – Севилья. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine

11 августа на «Энфилде» пройдет товарищеский матч, в котором Ливерпуль встретится с Севильей. Поединок начнется в 14:30 по киевскому времени.

Ливерпуль

Команда точно завершила эпоху, причем великую. Вряд ли Юрген Клопп потеснил Боба Пейсли для мерсисайдцев, но разместился в местном пантеоне где-то рядом с великим предшественником. Немец выиграл все, что можно, и напоследок выдал хороший сезон, вернув подопечных на третье место в Премьер-Лиге и раздобыв Кубок Лиги. Но, как и анонсировал сам специалист, летом он ушел, очевидно, приняв участие до этого в выборе преемника - им довольно неожиданно стал Арне Слот, которого, по сути, выкупили у Фейеноорда. При этом серьезных кадровых шагов руководство проекта не предпринимали, сохранив обойму. И не удивительно, что сыгранный коллектив начал сборы с побед над такими соперниками, как Бетис и даже Арсенал

Севилья

Клуб мог провалить еще позапрошлый сезон, но тогда уже весной очередным тренером стал Мендилибар, и даже в таких условиях он ухитрился взять фирменный турнир испанцев - Лигу Европы. Но в следующей темпораде и этот наставник не задержался, как и его преемники. В итоге нервьоненсе закончили на скромном, 14-м месте. Конечно же, летом сменился наставник - им стал Гаиска Пимьента, который поднял и удержал в Ла Лиге скромный Лас-Пальмас. Получилось пополнить состав достаточно статусных новичков - Эджуке, Локонга, Сауль Ньигес, Ихеаначо. А за забивного, на уровне Сегунды, Пеке, выложили 4 миллиона Расингу, и за столько же выкупили половину прав за Агуме Интеру. Хотя остается режим экономии, благо, что Фенербахче не пожалел под 20 миллионов за Эн-Несири. И постепенно, плохо начав сборы, Белая Андалусия начала побеждать.

Статистика личных встреч

В финале Лиги Европы-2016 англичане неожиданно уступили 1:3. А осенью следующего года в групповом этапе клубы выдали ничьи в обоих поединках. Более того, в 2019-м году нервьоненсе победили 2:0.

Прогноз на матч

Букмекерские конторы не верят в испанцев. Они вроде бы прибавили, но и красные тоже. Хозяева выиграют на Энфилде при форе -1 гол (коэффициент - 1,95).

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Ливерпуль Севилья товарищеские матчи прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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