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Товарищеские матчи
Ливерпуль
11.08.2024 14:30 – FT 4 : 1
Севилья
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Англия
11 августа 2024, 18:35 | Обновлено 11 августа 2024, 18:36
106
0

Дубль Диаса. Ливерпуль разгромил Севилью в товарищеском матче

Англичане выиграли встречу на домашнем стадионе

11 августа 2024, 18:35 | Обновлено 11 августа 2024, 18:36
106
0
Дубль Диаса. Ливерпуль разгромил Севилью в товарищеском матче
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Ливерпуль» разгромил испанскую «Севилью» в домашнем для «красных» товарищеском матче.

Уже к перерыву англичане вели со счетом 3:0. В середине первого тайма Диогу Жота открыл счет, а перед перерывом Луис Диас сделал дубль в течение шести минут. В середине второй половины встречи Жерард Фернандес отыграл один гол, но сразу же молодой Трей Найони забил четвертый гол хозяев и установил окончательный счет матча – 4:1 в пользу «Ливерпуля»

Товарищеский матч

11 августа

Ливерпуль (Англия) – Севилья (Испания) – 4:1 (3:0)
Голы: Жота, 30, Диас, 39, Диас, 45, Найони, 67 – Фернандес, 66.

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Олександр Шарадкін
Олександр Шарадкін Sport.ua
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