Дубль Диаса. Ливерпуль разгромил Севилью в товарищеском матче
Англичане выиграли встречу на домашнем стадионе
Английский «Ливерпуль» разгромил испанскую «Севилью» в домашнем для «красных» товарищеском матче.
Уже к перерыву англичане вели со счетом 3:0. В середине первого тайма Диогу Жота открыл счет, а перед перерывом Луис Диас сделал дубль в течение шести минут. В середине второй половины встречи Жерард Фернандес отыграл один гол, но сразу же молодой Трей Найони забил четвертый гол хозяев и установил окончательный счет матча – 4:1 в пользу «Ливерпуля»
Товарищеский матч
11 августа
Ливерпуль (Англия) – Севилья (Испания) – 4:1 (3:0)
Голы: Жота, 30, Диас, 39, Диас, 45, Найони, 67 – Фернандес, 66.
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