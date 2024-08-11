Дубль Диаса. Ливерпуль разгромил Севилью в товарищеском матче

Английский «Ливерпуль» разгромил испанскую «Севилью» в домашнем для «красных» товарищеском матче.

Уже к перерыву англичане вели со счетом 3:0. В середине первого тайма Диогу Жота открыл счет, а перед перерывом Луис Диас сделал дубль в течение шести минут. В середине второй половины встречи Жерард Фернандес отыграл один гол, но сразу же молодой Трей Найони забил четвертый гол хозяев и установил окончательный счет матча – 4:1 в пользу «Ливерпуля»

Товарищеский матч

11 августа

Ливерпуль (Англия) – Севилья (Испания) – 4:1 (3:0)

Голы: Жота, 30, Диас, 39, Диас, 45, Найони, 67 – Фернандес, 66.