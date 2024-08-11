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11 августа 2024, 02:29 | Обновлено 11 августа 2024, 02:30
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0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 августа

Важные события во всех видах спорта

11 августа 2024, 02:29 | Обновлено 11 августа 2024, 02:30
15
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 августа
ФК Шахтер

В воскресенье, 11 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Оболонь – Рух

Favbet 3.43 – 2.88 – 2.54

15:30 Карпаты – Кривбасс

Favbet 4.07 – 3.60 – 1.96

18:00 Шахтер – Полесье

Favbet 1.27 – 6.15 – 12.50

20:00 Фамаликан – Бенфика

Favbet6 .70 – 4.80 – 1.44

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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