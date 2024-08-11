ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 августа

В воскресенье, 11 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Оболонь – Рух

3.43 – 2.88 – 2.54

15:30 Карпаты – Кривбасс

4.07 – 3.60 – 1.96

18:00 Шахтер – Полесье

1.27 – 6.15 – 12.50

20:00 Фамаликан – Бенфика

6 .70 – 4.80 – 1.44