Другие новости11 августа 2024, 02:29 | Обновлено 11 августа 2024, 02:30
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 августа
Важные события во всех видах спорта
11 августа 2024, 02:29 | Обновлено 11 августа 2024, 02:30
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В воскресенье, 11 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
13:00 Оболонь – Рух
15:30 Карпаты – Кривбасс
18:00 Шахтер – Полесье
20:00 Фамаликан – Бенфика
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