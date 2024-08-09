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  4. ФОТО. Лицо Бущана после курьезного ляпа Нещерета в матче Верес – Динамо
Украина. Премьер лига
09 августа 2024, 21:27 |
3134
0

ФОТО. Лицо Бущана после курьезного ляпа Нещерета в матче Верес – Динамо

Киевляне уверенно побеждали 2:0, но Руслан создал интригу

09 августа 2024, 21:27 |
3134
0
ФОТО. Лицо Бущана после курьезного ляпа Нещерета в матче Верес – Динамо
ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

9 августа прошел матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 между командами Верес Ровно и Динамо Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе «Авангард» в Ровно. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу бело-синих.

До 62-й минуте киевляне уверенно побеждали 2:0, но на 62-й минуте кипер коллектива Руслан Нещерет решил создать интригу. Нещерет вышел за пределы штрафной площадки и выбил мяч прямо в игрока соперника, от которого он и влетел в пустые ворота.

В кадр трансляции попали эмоции основного вратаря Динамо Георгия Бущана.

ФОТО. Лицо Бущана после курьезного ляпа Нещерета в матче Верес – Динамо

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Верес Ровно Динамо Киев Верес - Динамо фото эмоции Руслан Нещерет Георгий Бущан Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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