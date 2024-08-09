9 августа прошел матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 между командами Верес Ровно и Динамо Киев.

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Поединок состоялся на стадионе «Авангард» в Ровно. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу бело-синих.

До 62-й минуте киевляне уверенно побеждали 2:0, но на 62-й минуте кипер коллектива Руслан Нещерет решил создать интригу. Нещерет вышел за пределы штрафной площадки и выбил мяч прямо в игрока соперника, от которого он и влетел в пустые ворота.

В кадр трансляции попали эмоции основного вратаря Динамо Георгия Бущана.

ФОТО. Лицо Бущана после курьезного ляпа Нещерета в матче Верес – Динамо