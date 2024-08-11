Нидерланды. Потенциальный соперник Динамо начал сезон с победы

В первом туре нидерландского Эредивизи 2024/25 состоялись четыре матча.

Потенциальный соперник киевского «Динамо» в лиге чемпионов «Твенте» из Энсхеде в гостях минимально обыграл неймегенский «НЕК». Сем Ламмерс вывел гостей вперед в начале встречи, а в середине первого тайма Кодаи Сано сравнял счет. Но вскоре после перерыва Алек ван Хоренбек еще раз вывел «Твенте» вперед и на этот раз гости удержали минимальное преимущество до завершения встречи.

Роттердамский «Фейеноорд» дома разошелся миром с «Виллем II» из Тилбурга. Хозяева быстро повели в счете после гола Антони Миламбо, но довести матч до победы не смогли. За восемь минут до истечения основного времени встречи Киан Фасен сравнял и «Твей» увезли из Роттердама ничью.

Эйндховенский «ПСВ» начал сезон в Эредивизи с разгромной победы в домашнем матче с «Валвейком». После первого тайма хозяева вели со счетом 3:0 после голов Жоана Бакайоко, Йерди Схаутена и Малика Тилльмана, а после перерыва дубль сделал Ирвинг Лосано. Гости смогли ответить только голом престижа, который забил Ришард ван дер Фенне.

«АЗ» из Алкмаара в гостях минимально обыграл «Алмере Сити» в матче с тремя удалениями на две команды. Единственный гол в начале встречи забил Ибрахим Садик.

Эредивизи 2024/25, тур 1

НЕК (Неймеген) – Твенте (Энсхеде) – 1:2 (1:1)

Голы: Сано, 28 – Ламмерс, 8, Ван Хоренбек, 54.

Фейеноорд (Роттердам) – Виллем II (Тилбург) – 1:1 (1:0)

Голы: Миламбо, 12 – Фасен, 82.

ПСВ (Эйндховен) – Валвейк – 5:1 (3:0)

Голы: Бакайоко, 9, Схаутен, 28, Тилльман, 37, Лосано, 72, Лосано, 79 – Ван дер Фенне, 77.

Алмере Сити – АЗ (Алкмар) – 0:1 (0:1)

Гол: Садик, 4.