11 августа состоится матч 2-го тура УПЛ 2024/25 между командами Оболонь и Рух.

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Поединок пройдет на стадионе Оболонь-Арена в Киеве. Время начала встречи – 13:00 по Киеву.

В 1-м туре киевский коллектив сыграл вничью с Колосом 2:2. Львовский клуб должен был сыграть с Полесьем, однако из-за еврокубкового поединка житомирян игра была перенесена.

Spor.ua проведет текстовую трансляцию поединка.

Оболонь – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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