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Оболонь
11.08.2024 13:00 - : -
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 августа 2024, 03:07 |
13
0

Оболонь – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го тура УПЛ 2024/25

11 августа 2024, 03:07 |
13
0
Оболонь – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Оболонь

11 августа состоится матч 2-го тура УПЛ 2024/25 между командами Оболонь и Рух.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе Оболонь-Арена в Киеве. Время начала встречи – 13:00 по Киеву.

В 1-м туре киевский коллектив сыграл вничью с Колосом 2:2. Львовский клуб должен был сыграть с Полесьем, однако из-за еврокубкового поединка житомирян игра была перенесена.

Spor.ua проведет текстовую трансляцию поединка.

Оболонь – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Оболонь Киев Рух Львов Оболонь - Рух смотреть онлайн Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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