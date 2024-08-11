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Украина. Премьер лига
11 августа 2024, 03:02 |
34
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Рух

Поединок 2-го тура УПЛ состоится 11 августа в 13:00 по Киеву

11 августа 2024, 03:02 |
34
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Рух
ФК Рух Львов

11 августа состоится матч 2-го тура УПЛ 2024/25 между командами Оболонь и Рух.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе Оболонь-Арена в Киеве. Время начала встречи – 13:00 по Киеву.

В 1-м туре киевский коллектив сыграл вничью с Колосом 2:2. Львовский клуб должен был сыграть с Полесьем, однако из-за еврокубкового поединка житомирян игра была перенесена.

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Рух

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Оболонь Киев Рух Львов Оболонь - Рух где смотреть чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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