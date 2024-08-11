Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Рух
Поединок 2-го тура УПЛ состоится 11 августа в 13:00 по Киеву
11 августа состоится матч 2-го тура УПЛ 2024/25 между командами Оболонь и Рух.
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Поединок пройдет на стадионе Оболонь-Арена в Киеве. Время начала встречи – 13:00 по Киеву.
В 1-м туре киевский коллектив сыграл вничью с Колосом 2:2. Львовский клуб должен был сыграть с Полесьем, однако из-за еврокубкового поединка житомирян игра была перенесена.
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Рух
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