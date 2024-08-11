Португалия. Порту разгромил Жил Висенте, победа Боавишты

В португальской Примейре-лиге 2024/25 состоялись три матча первого тура.

«Порту» в домашней встрече разгромил «Жил Висенте» из Барселуша. Два из трех своих голов хозяева забили с пенальти. В первом тайме 11-метровый реализовал Вендерсон Галено, а после перерыва – Дэнни Лоудер. А единственный гол с игры вскоре после перерыва забил Иван Хайме.

«Боавишта» из Порту в Лиссабоне миимально обыграла местную «Казу Пия». В этой встрече единственный гол Мигел Реизинью забил с пенальти в середине второго тайма.

А «Насьонал» с острова Мадейра в гостях сыграл вничью з «АВС» из Авиша. Мигель Баэса открыл счет незадолго до перерыва, а вскоре после него Жон Меркадо сравнял и установил окончательный итог матча.

Примейра-лига, тур 1

10 августа

Порту – Жил Висенте (Барселуш) – 3:0 (1:0)

Голы: Галено, 30 (с пенальти), Хайме, 59, Лоудер, 70 (с пенальти).

Каза Пия (Лиссабон) – Боавишта (Порту) – 0:1 (0:1)

Гол: Реизинью, 77 (с пенальти).

АВС (Авиш) – Насьонал (Фуншал) – 1:1 (0:1)

Голы: Баэса, 35 (0:1), Меркадо, 56 (1:1).