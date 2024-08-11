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Каза Пия
10.08.2024 20:00 – FT 0 : 1
Боавишта
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Португалия
11 августа 2024, 00:58 | Обновлено 11 августа 2024, 01:51
66
0

Португалия. Порту разгромил Жил Висенте, победа Боавишты

Завершились три матча первого тура Примейры-лиги

11 августа 2024, 00:58 | Обновлено 11 августа 2024, 01:51
66
0
Португалия. Порту разгромил Жил Висенте, победа Боавишты
Getty Images/Global Images Ukraine

В португальской Примейре-лиге 2024/25 состоялись три матча первого тура.

«Порту» в домашней встрече разгромил «Жил Висенте» из Барселуша. Два из трех своих голов хозяева забили с пенальти. В первом тайме 11-метровый реализовал Вендерсон Галено, а после перерыва – Дэнни Лоудер. А единственный гол с игры вскоре после перерыва забил Иван Хайме.

«Боавишта» из Порту в Лиссабоне миимально обыграла местную «Казу Пия». В этой встрече единственный гол Мигел Реизинью забил с пенальти в середине второго тайма.

А «Насьонал» с острова Мадейра в гостях сыграл вничью з «АВС» из Авиша. Мигель Баэса открыл счет незадолго до перерыва, а вскоре после него Жон Меркадо сравнял и установил окончательный итог матча.

Примейра-лига, тур 1

10 августа

Порту – Жил Висенте (Барселуш) – 3:0 (1:0)
Голы: Галено, 30 (с пенальти), Хайме, 59, Лоудер, 70 (с пенальти).

Каза Пия (Лиссабон) – Боавишта (Порту) – 0:1 (0:1)
Гол: Реизинью, 77 (с пенальти).

АВС (Авиш) – Насьонал (Фуншал) – 1:1 (0:1)
Голы: Баэса, 35 (0:1), Меркадо, 56 (1:1).

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Жил Висенте Порту Каза Пия Боавишта Насьонал Фуншал
Олександр Шарадкін
Олександр Шарадкін Sport.ua
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