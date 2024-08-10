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  4. ВИДЕО. Шахтер продолжает подготовку к первому домашнему матчу УПЛ
Украина. Премьер лига
10 августа 2024, 03:59 | Обновлено 10 августа 2024, 04:45
129
0

ВИДЕО. Шахтер продолжает подготовку к первому домашнему матчу УПЛ

11 августа горняки будут играть против житомирского Полесья

10 августа 2024, 03:59 | Обновлено 10 августа 2024, 04:45
129
0
ВИДЕО. Шахтер продолжает подготовку к первому домашнему матчу УПЛ
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» продолжает подготовку к календарному матчу УПЛ с житомирским «Полесьям», который состоится в ближайшие выходные.

9 августа команда горняков отработала тренировку на базе спорткомплекса «Святошин».

Утром для игроков провели теоретическое занятие с видеоанализом будущего соперника, а после этого подопечные Марино Пушича провели активацию в тренажерном зале и отправились на футбольное поле. Основная сессия состояла из разминки, упражнений на держание мяча двумя группами на четыре ворот и работы над тактическими аспектами. В завершение тренерский штаб предложил игру на три команды с разными задачами.

Матч 2-го тура УПЛ «Шахтер» – «Полесье» состоится в воскресенье, 11 августа, на киевском стадионе «Левый берег». Начало – в 18:00.

ВИДЕО. Шахтер продолжает подготовку к первому домашнему матчу УПЛ

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Николай Степанюк Источник: ФК Шахтер Донецк
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