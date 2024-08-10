Донецкий «Шахтер» продолжает подготовку к календарному матчу УПЛ с житомирским «Полесьям», который состоится в ближайшие выходные.

9 августа команда горняков отработала тренировку на базе спорткомплекса «Святошин».

Утром для игроков провели теоретическое занятие с видеоанализом будущего соперника, а после этого подопечные Марино Пушича провели активацию в тренажерном зале и отправились на футбольное поле. Основная сессия состояла из разминки, упражнений на держание мяча двумя группами на четыре ворот и работы над тактическими аспектами. В завершение тренерский штаб предложил игру на три команды с разными задачами.

Матч 2-го тура УПЛ «Шахтер» – «Полесье» состоится в воскресенье, 11 августа, на киевском стадионе «Левый берег». Начало – в 18:00.

ВИДЕО. Шахтер продолжает подготовку к первому домашнему матчу УПЛ