11 августа на «Стэмфорд Бридж» пройдет товарищеский матч, в котором «Челси» встретится с «Интером». Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

Челси

Команда наглухо провалила позапрошлый сезон. Почеттино вернули в Лондон с очевидным заданием отвоевывать позиции для амбициозного столичного проекта. Но в итоге и при нем далеко не все получилось. Аристократов откровенно лихорадило весь розыгрыш, и, хотя в итоге заняли шестое место - выше Манчестер Юнайтед, да и Ньюкасла, что прошлой осенью выступал в Лиге чемпионов. Вот только этого оказалось мало, и с Маурицио расстались. Его сменил Энцо Мареска, и это, очевидно, следствие того, что итальянец как раз вернул Лестер в АПЛ. И ему сразу приходится разбираться со скандалом вокруг тезки - Фернандеса. А самым дорогим новичком пока что стал... очередной голкипер, Йоргенсен. Следующим стал американский защитник, Уайли. Не стоит удивляться на таком фоне разгрому от Селтика, и последующие 3-0 с Клуб Америка - так себе компенсация.

Интер

Клуб в прошлом сезоне был очень хорош. Да, он сдал позиции в Лиге чемпионов, и довольно быстро вылетел из кубка Италии (но при этом не поленился в очередной раз оформить Суперкубок страны, с парой побед). Главное, что черно-синие невероятно уверенно выиграли скудетто, быстро уйдя в отрыв, и так и не сбавив обороты. Конечно же, хочется удержаться на вершине, и для этого пошли на новые подписания. Сохранив на этот раз всех футболистов из своей золотой обоймы, в том числе выкупив контракт Фраттези, укрепили обойму за счет подписания Пьетра Зелински и Мегди Тареми. Не удивительно, что черно-синие и на летних сборах продолжили играть, как в прошлом сезоне - в основном побеждая, невзирая на имена противников.

Статистика личных встреч

В Лиге чемпионов клубы сыграли в 1/8 финала Лиги чемпионов, и тогда оба матча выиграл Интер. Но в товарищеских поединках нерадзурри победили только однажды, при паре поражений в основное время, и, в 2018-м году, по пенальти.

Прогноз на матч

Букмекерские конторы отдают преимущество англичанам. Но их соперник выглядит собраннее, и, даже в Лондоне, должен как минимум не проиграть (коэффициент - 1,66).