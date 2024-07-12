Новичок Серии А начал переговоры с экс-защитником Ливерпуля
Альберто Морено может присоединиться к «Комо»
Итальянский «Комо» начал переговоры с испанским левым защитником Альберто Морено, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, 32-летний футболист, который сейчас находится в статусе свободного агента, открыт к тому, чтобы присоединиться к клубу-новичку Серии А.
Последним клубом опытного экс-игрока «Ливерпуля» был испанский «Вильярреал», за который он выступал с лета 2019 года до завершения прошлой кампании.
В сезоне 2023/24 Альберто Морено провел 33 матча на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.8 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что «Комо» близок к подписанию Рафаэля Варана.
🚨🔵 EXCL: Como have opened talks to sign 32 year old left back Alberto Moreno as free agent.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2024
Varane talks progressing and Como want also Moreno, former Liverpool LB open to joining Cesc Fabregas’ side. pic.twitter.com/iJvbzEVk1t
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