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  4. Новичок Серии А начал переговоры с экс-защитником Ливерпуля
Италия
12 июля 2024, 11:48 |
233
0

Новичок Серии А начал переговоры с экс-защитником Ливерпуля

Альберто Морено может присоединиться к «Комо»

12 июля 2024, 11:48 |
233
0
Новичок Серии А начал переговоры с экс-защитником Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Альберто Морено

Итальянский «Комо» начал переговоры с испанским левым защитником Альберто Морено, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 32-летний футболист, который сейчас находится в статусе свободного агента, открыт к тому, чтобы присоединиться к клубу-новичку Серии А.

Последним клубом опытного экс-игрока «Ливерпуля» был испанский «Вильярреал», за который он выступал с лета 2019 года до завершения прошлой кампании.

В сезоне 2023/24 Альберто Морено провел 33 матча на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.8 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Комо» близок к подписанию Рафаэля Варана.

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Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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