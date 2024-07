Новичок Серии А начал переговоры с экс-защитником Ливерпуля

Итальянский «Комо» начал переговоры с испанским левым защитником Альберто Морено, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 32-летний футболист, который сейчас находится в статусе свободного агента, открыт к тому, чтобы присоединиться к клубу-новичку Серии А.

Последним клубом опытного экс-игрока «Ливерпуля» был испанский «Вильярреал», за который он выступал с лета 2019 года до завершения прошлой кампании.

В сезоне 2023/24 Альберто Морено провел 33 матча на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.8 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Комо» близок к подписанию Рафаэля Варана.

