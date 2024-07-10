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Испания
10 июля 2024, 07:14 | Обновлено 10 июля 2024, 07:27
1708
0

Испания достигла финала Евро-2024 с уникальным достижением в истории

Фурия Роха сразится за главный трофей континентального турнира в Германии

10 июля 2024, 07:14 | Обновлено 10 июля 2024, 07:27
1708
0
Испания достигла финала Евро-2024 с уникальным достижением в истории
Getty Images/Global Images Ukraine

9 июля в полуфинальном матче чемпионата Европы 2024, который близится к завершению в Германии, сборная Испании одержала волевую победу над командой Франции со счетом 2:1.

Испанская дружина стала первой за всю историю Евро командой, которая выиграла шесть встреч в рамках одного турнира.

На групповой стадии Евро-2024 сборная Испании обыграла команды Хорватии (3:0), Италии (1:0) и Албании (1:0). В 1/8 финала испанцы разгромили Грузию (4:1), а в матче 1/4 финала победили Германию со счетом 2:1 в дополнительное время.

Как известно, в финале Евро-2024 испанцы сразятся с победителем противостояния Нидерланды – Англия, которое состоится 10 июля.

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Евро-2024 сборная Испании по футболу Испания - Франция
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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