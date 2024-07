Испания достигла финала Евро-2024 с уникальным достижением в истории

9 июля в полуфинальном матче чемпионата Европы 2024, который близится к завершению в Германии, сборная Испании одержала волевую победу над командой Франции со счетом 2:1.

Испанская дружина стала первой за всю историю Евро командой, которая выиграла шесть встреч в рамках одного турнира.

На групповой стадии Евро-2024 сборная Испании обыграла команды Хорватии (3:0), Италии (1:0) и Албании (1:0). В 1/8 финала испанцы разгромили Грузию (4:1), а в матче 1/4 финала победили Германию со счетом 2:1 в дополнительное время.

Как известно, в финале Евро-2024 испанцы сразятся с победителем противостояния Нидерланды – Англия, которое состоится 10 июля.

6 - Spain 🇪🇸 will play in their first major tournament final (Euro/World Cup) since 2012, becoming the first team to win six matches at a single EURO edition.



Finalist. #EURO2024 pic.twitter.com/T4wuNvvv6F