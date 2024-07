Источник: Бавария купила португальского опорника за 50+5 млн евро

Португальский хавбек Жоау Пальинья переходит из английского Фулхэма в немецкую Баварию, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

28-летний опорный полузащитник подпишет контракт с немецким клубом до 2028 года.

Сумма трансфера составляет около 50 млн евро плюс 5 млн евро бонусами.

Пальинья вскоре пройдет медобследование, после чего «Бавария» сделает официальное сообщение трансфере.

Жоау Пальинья в прошлом сезоне за Фулхэм сыграл 33 матча АПЛ и забил 4 гола. Хавбек выступает за сборную Португалии на Евро-2024.

