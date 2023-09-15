Германия15 сентября 2023, 20:17 |
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Бавария зимой снова попробует подписать хавбека Фулхэма
Немецкий клуб по-прежнему заинтересован в трансфере Жоау Пальиньи
15 сентября 2023, 20:17 |
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Немецкая «Бавария» собирается в январе еще раз попробовать подписать полузащитника английского «Фулхэма» Жоау Пальинью, сообщает Фабрицио Романо.
Вчера 28-летний португалец подписал с лондонским клубом новый контракт с увеличенной зарплатой. Однако, вероятно, в следующем году «Фулхэм» согласится продать Пальинью за большую сумму.
В нынешнем сезоне в составе «Фулхэма» Жоау Пальинья сыграл три матча и забил один гол, а прошлом – 41 матч, в котором забил четыре гола.
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