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  4. Бавария зимой снова попробует подписать хавбека Фулхэма
Германия
15 сентября 2023, 20:17 |
287
0

Бавария зимой снова попробует подписать хавбека Фулхэма

Немецкий клуб по-прежнему заинтересован в трансфере Жоау Пальиньи

15 сентября 2023, 20:17 |
287
0
Бавария зимой снова попробует подписать хавбека Фулхэма
Twitter (Фабриціо Романо). Жоау Пальинья

Немецкая «Бавария» собирается в январе еще раз попробовать подписать полузащитника английского «Фулхэма» Жоау Пальинью, сообщает Фабрицио Романо.

Вчера 28-летний португалец подписал с лондонским клубом новый контракт с увеличенной зарплатой. Однако, вероятно, в следующем году «Фулхэм» согласится продать Пальинью за большую сумму.

В нынешнем сезоне в составе «Фулхэма» Жоау Пальинья сыграл три матча и забил один гол, а прошлом – 41 матч, в котором забил четыре гола.

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трансферы Бавария Фулхэм Жоау Пальинья трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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