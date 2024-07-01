ФОТО. Манчестер Юнайтед представил форму на сезон 2024/25
Дизайн формы вдохновлен эпохой «малышей Басби» – в 1952 году
Английский «Манчестер Юнайтед» представил новую домашнюю форму на следующий сезон.
Отличительным элементом новой формы является новый титульный спонсор — на месте TeamViewer теперь красуется логотип процессоров Snapdragon, чья компания-владелец согласилась платить «Юнайтед» 60 миллионов фунтов в год.
Дизайн формы вдохновлен эпохой «малышей Басби» – в 1952 году форму «МЮ» изготовили из светоотражающего материала, чтобы улучшить видимость на поле при проведении матчей вечером при свете прожекторов.
В прошедшем сезоне «манкунианцы» заняли 8-е место в АПЛ, а также выиграли Кубок Англии.
Ready for what comes next.— Manchester United (@ManUtd) July 1, 2024
Our 2024/25 home kit — built for the new era ❤️#MUFC || @adidasFootball
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