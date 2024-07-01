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  4. ФОТО. Манчестер Юнайтед представил форму на сезон 2024/25
Англия
01 июля 2024, 17:31 | Обновлено 01 июля 2024, 17:46
203
0

ФОТО. Манчестер Юнайтед представил форму на сезон 2024/25

Дизайн формы вдохновлен эпохой «малышей Басби» – в 1952 году

01 июля 2024, 17:31 | Обновлено 01 июля 2024, 17:46
203
0
ФОТО. Манчестер Юнайтед представил форму на сезон 2024/25
Twitter. Новая форма Ман Юнайтед

Английский «Манчестер Юнайтед» представил новую домашнюю форму на следующий сезон.

Отличительным элементом новой формы является новый титульный спонсор — на месте TeamViewer теперь красуется логотип процессоров Snapdragon, чья компания-владелец согласилась платить «Юнайтед» 60 миллионов фунтов в год.

Дизайн формы вдохновлен эпохой «малышей Басби» – в 1952 году форму «МЮ» изготовили из светоотражающего материала, чтобы улучшить видимость на поле при проведении матчей вечером при свете прожекторов.

В прошедшем сезоне «манкунианцы» заняли 8-е место в АПЛ, а также выиграли Кубок Англии.

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Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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