ФОТО. Манчестер Юнайтед представил форму на сезон 2024/25

Английский «Манчестер Юнайтед» представил новую домашнюю форму на следующий сезон.



Отличительным элементом новой формы является новый титульный спонсор — на месте TeamViewer теперь красуется логотип процессоров Snapdragon, чья компания-владелец согласилась платить «Юнайтед» 60 миллионов фунтов в год.



Дизайн формы вдохновлен эпохой «малышей Басби» – в 1952 году форму «МЮ» изготовили из светоотражающего материала, чтобы улучшить видимость на поле при проведении матчей вечером при свете прожекторов.



В прошедшем сезоне «манкунианцы» заняли 8-е место в АПЛ, а также выиграли Кубок Англии.

