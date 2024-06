29 июня проходит матч 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встречаются сборные Германии и Дании. Команды играют в Дортмунде на стадионе «BVB-Штадион».



На 36-й минуте матча, при счёте 0:0 встречу приостановили из-за надвигающейся грозы. Главный арбитр Майкл Оливер отправил команды в подтрибунное помещение.



Спустя 5 минут после остановки встречи на поле посыпался град.



Победитель этой пары выходит на победителя встречи Испания – Грузия. Встреча 1/4 финала пройдет 5 июля.



ФОТО. Матч Германии против Дании приостановлен из-за грозы​​​​​​​







Due to adverse weather conditions (thunderstorms and heavy rain) in Dortmund, it has been decided to suspend the UEFA EURO 2024 Round of 16 match between Germany and Denmark. UEFA will make an announcement on the resumption of the match in due course.#EURO2024 | #GERDEN