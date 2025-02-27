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Украина. Премьер лига
27 февраля 2025, 12:26 | Обновлено 27 февраля 2025, 12:38
1346
2

Форс-мажор. Матч Ингулец – Кривбасс может оказаться под угрозой срыва

Главная проблема – морозы в Украине

27 февраля 2025, 12:26 | Обновлено 27 февраля 2025, 12:38
1346
2
Форс-мажор. Матч Ингулец – Кривбасс может оказаться под угрозой срыва
УПЛ. Кривбасс - Ингулец

Как стало известно Sport.ua, сейчас возникла неопределенность с проведением матча в Кривом Роге между «Ингульцем» и «Кривбассом», который запланирован на первое марта.

Этот матч должен был пройти в Петровом, но поскольку местный стадион не введен в эксплуатацию, то «Ингулец» обратился в «Кривбасс» с предложением сыграть в Кривом Роге.

Согласие было получено, однако возникли проблемы из-за морозной погоды, ведь на стадионе «Горняк» нет подогрева. И только 28 февраля делегат УАФ и арбитр матча будут принимать решение, пригоден ли газон на «Горняке» для футбола.

Сейчас «Ингулец» занимает 16 место в УПЛ, набрав 9 очков. Кривбасс на четвертой позиции, имея в активе 31 очко.

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Кривбасс Кривой Рог Ингулец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Ингулец - Кривбасс
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Gargantua81
завтра плюсовая температура будет
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+2
Фанькин кот
Технарь Кривбасу светит...
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-1
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