Форс-мажор. Матч Ингулец – Кривбасс может оказаться под угрозой срыва
Главная проблема – морозы в Украине
Как стало известно Sport.ua, сейчас возникла неопределенность с проведением матча в Кривом Роге между «Ингульцем» и «Кривбассом», который запланирован на первое марта.
Этот матч должен был пройти в Петровом, но поскольку местный стадион не введен в эксплуатацию, то «Ингулец» обратился в «Кривбасс» с предложением сыграть в Кривом Роге.
Согласие было получено, однако возникли проблемы из-за морозной погоды, ведь на стадионе «Горняк» нет подогрева. И только 28 февраля делегат УАФ и арбитр матча будут принимать решение, пригоден ли газон на «Горняке» для футбола.
Сейчас «Ингулец» занимает 16 место в УПЛ, набрав 9 очков. Кривбасс на четвертой позиции, имея в активе 31 очко.
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