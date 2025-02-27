Форс-мажор. Матч Ингулец – Кривбасс может оказаться под угрозой срыва

Как стало известно Sport.ua, сейчас возникла неопределенность с проведением матча в Кривом Роге между «Ингульцем» и «Кривбассом», который запланирован на первое марта.

Этот матч должен был пройти в Петровом, но поскольку местный стадион не введен в эксплуатацию, то «Ингулец» обратился в «Кривбасс» с предложением сыграть в Кривом Роге.

Согласие было получено, однако возникли проблемы из-за морозной погоды, ведь на стадионе «Горняк» нет подогрева. И только 28 февраля делегат УАФ и арбитр матча будут принимать решение, пригоден ли газон на «Горняке» для футбола.

Сейчас «Ингулец» занимает 16 место в УПЛ, набрав 9 очков. Кривбасс на четвертой позиции, имея в активе 31 очко.