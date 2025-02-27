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Украина. Премьер лига
27 февраля 2025, 11:39 | Обновлено 27 февраля 2025, 12:07
467
0

Стало известно, почему генеральный директор Руха покинул клуб

Дедишин попрощался с львовьянами

27 февраля 2025, 11:39 | Обновлено 27 февраля 2025, 12:07
467
0
Стало известно, почему генеральный директор Руха покинул клуб
ФК Рух. Игорь Дедышин

Львовский «Рух» в начале второй части чемпионата Украины остался без генерального директора.

Игорь Дедышин, который с 2019 года был генеральным директором ФК «Рух», встретился с подчиненными и после продолжительного обмена воспоминаниями, попрощался с коллективом.

Как стало известно Sport.ua, свой уход известный функционер объяснил тем, что ФК «Рух» остановился в своем развитии, а он не обладает теми рычагами влияния, которые способствовали бы реализации его замыслов.

Это серьезная потеря для ФК «Рух», поскольку именно этот функционер очень многое сделал для становления во Львове этой самобытной команды, где за короткое время подготовили игроков национальной, молодежной и юниорской сборных Украины. До ФК «Рух» Игорь Дедышин долгое время был генеральным директором «Карпат», а затем – «Вереса».

Ранее сообщалось, что главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча 19-го тура УПЛ против луганской «Зари».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Игорь Дедышин инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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