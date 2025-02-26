Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы ожидаем непростой матч»
Главный тренер «Руха» поделился ожиданиями от матча с «Зарей»
Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча 19-го тура УПЛ против луганской «Зари»:
«К счастью, все игроки после болезни вернулись в общую группу. Конечно, им еще нужно время, чтобы набрать оптимальные кондиции. Но главное, что ребята снова в строю и можно проводить полноценные тренировки и планировать стратегию.
«Заря» это очень квалифицированная команда с качественными футболистами. Зимой луганчане усилились на трансферном рынке. Этот клуб постоянно ставит перед собой цель попасть в еврокубковую зону, поэтому мы ожидаем непростой матч. «Заря» всегда была очень конкурентоспособной и в первом официальном матче с «Александрией» они это доказали.
Наши новички имеют разную степень готовности по состоянию на сегодня. Им нужно время, чтобы адаптироваться к тренировочному процессу и требованиям тренерского штаба. Конечно, хочется, чтобы эти футболисты заиграли как можно быстрее, но при выборе основного состава прежде всего мы будем отталкиваться от того, кто сейчас лучше готов к следующей игре».
Матч «Заря» – «Рух» состоится 2 марта в 15:30 по киевскому времени.
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