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  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы ожидаем непростой матч»
Украина. Премьер лига
26 февраля 2025, 14:01 |
126
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы ожидаем непростой матч»

Главный тренер «Руха» поделился ожиданиями от матча с «Зарей»

26 февраля 2025, 14:01 |
126
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы ожидаем непростой матч»
ФК Рух. Виталий Пономарев

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча 19-го тура УПЛ против луганской «Зари»:

«К счастью, все игроки после болезни вернулись в общую группу. Конечно, им еще нужно время, чтобы набрать оптимальные кондиции. Но главное, что ребята снова в строю и можно проводить полноценные тренировки и планировать стратегию.

«Заря» это очень квалифицированная команда с качественными футболистами. Зимой луганчане усилились на трансферном рынке. Этот клуб постоянно ставит перед собой цель попасть в еврокубковую зону, поэтому мы ожидаем непростой матч. «Заря» всегда была очень конкурентоспособной и в первом официальном матче с «Александрией» они это доказали.

Наши новички имеют разную степень готовности по состоянию на сегодня. Им нужно время, чтобы адаптироваться к тренировочному процессу и требованиям тренерского штаба. Конечно, хочется, чтобы эти футболисты заиграли как можно быстрее, но при выборе основного состава прежде всего мы будем отталкиваться от того, кто сейчас лучше готов к следующей игре».

Матч «Заря» – «Рух» состоится 2 марта в 15:30 по киевскому времени.

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Рух Львов Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Заря - Рух Виталий Пономарев
Дмитрий Вус Источник: ФК Рух Львов
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