Газон в порядке. Матч между Ингульцом и Кривбассом пройдет в Кривом Роге

Поединок 18-го тура УПЛ между Ингульцом и Кривбассом пройдет в запланированное время и месте – в субботу, 1 марта, в 13:00 на стадионе Горняк в Кривом Роге.

Кривбасс провел полноценную тренировку на газоне Горняк. Состояние поля, которое на прошлой неделе помешало проведению матча с Вересом, пока в норме.

Криворожский клуб опубликовал фото тренировки, подтверждая готовность арены принять матч.

Ранее сообщалось, что окончательное решение о проведении игры должен принимать делегат УАФ непосредственно перед началом, оценивая состояние газона.