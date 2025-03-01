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  4. Газон в порядке. Матч между Ингульцом и Кривбассом пройдет в Кривом Роге
Украина. Премьер лига
01 марта 2025, 02:23 | Обновлено 01 марта 2025, 02:43
33
0

Газон в порядке. Матч между Ингульцом и Кривбассом пройдет в Кривом Роге

Стадион Горняк готов к приему поединка

01 марта 2025, 02:23 | Обновлено 01 марта 2025, 02:43
33
0
Газон в порядке. Матч между Ингульцом и Кривбассом пройдет в Кривом Роге
ФК Кривбасс

Поединок 18-го тура УПЛ между Ингульцом и Кривбассом пройдет в запланированное время и месте – в субботу, 1 марта, в 13:00 на стадионе Горняк в Кривом Роге.

Кривбасс провел полноценную тренировку на газоне Горняк. Состояние поля, которое на прошлой неделе помешало проведению матча с Вересом, пока в норме.

Криворожский клуб опубликовал фото тренировки, подтверждая готовность арены принять матч.

Ранее сообщалось, что окончательное решение о проведении игры должен принимать делегат УАФ непосредственно перед началом, оценивая состояние газона.

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Николай Степанов Источник: ФК Кривбасс
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