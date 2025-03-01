Газон в порядке. Матч между Ингульцом и Кривбассом пройдет в Кривом Роге
Стадион Горняк готов к приему поединка
Поединок 18-го тура УПЛ между Ингульцом и Кривбассом пройдет в запланированное время и месте – в субботу, 1 марта, в 13:00 на стадионе Горняк в Кривом Роге.
Кривбасс провел полноценную тренировку на газоне Горняк. Состояние поля, которое на прошлой неделе помешало проведению матча с Вересом, пока в норме.
Криворожский клуб опубликовал фото тренировки, подтверждая готовность арены принять матч.
Ранее сообщалось, что окончательное решение о проведении игры должен принимать делегат УАФ непосредственно перед началом, оценивая состояние газона.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный испанец выделил Месси
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET