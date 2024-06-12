ЦЫГАНЫК: «Мой отец – русский. После ляпа Филимонова выбросил телевизор»

Известный спортивный журналист и комментатор Игорь Цыганык в фильме «ЕПІЗОДИ: Україна на Мундіалі» рассказал, как его отец-россиянин отреагировал на гол Андрея Шевченко в ворота Александра Филимонова в матче отбора на Евро-2000 между сборными Украины и россии (1:1).

«У меня папа – русский. Он выбросил телевизор из окна», – рассказал Цыганык, что произошло после ляпа Филимонова.

Отметим, что этот результат позволил нашей сборной, оставив Россию на третьем месте, выйти из группы отбора на Евро-2000 и попасть в стыковые матчи. Но Словению пройти не удалось.