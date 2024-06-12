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  4. ЦЫГАНЫК: «Мой отец – русский. После ляпа Филимонова выбросил телевизор»
Чемпионат Европы
12 июня 2024, 12:57 | Обновлено 12 июня 2024, 12:58
1083
3

ЦЫГАНЫК: «Мой отец – русский. После ляпа Филимонова выбросил телевизор»

Известный журналист вспомнил, как этот момент повлиял на его семью

12 июня 2024, 12:57 | Обновлено 12 июня 2024, 12:58
1083
3
ЦЫГАНЫК: «Мой отец – русский. После ляпа Филимонова выбросил телевизор»
УЕФА. Александр Филимонов

Известный спортивный журналист и комментатор Игорь Цыганык в фильме «ЕПІЗОДИ: Україна на Мундіалі» рассказал, как его отец-россиянин отреагировал на гол Андрея Шевченко в ворота Александра Филимонова в матче отбора на Евро-2000 между сборными Украины и россии (1:1).

«У меня папа – русский. Он выбросил телевизор из окна», – рассказал Цыганык, что произошло после ляпа Филимонова.

Отметим, что этот результат позволил нашей сборной, оставив Россию на третьем месте, выйти из группы отбора на Евро-2000 и попасть в стыковые матчи. Но Словению пройти не удалось.

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Игорь Цыганык Андрей Шевченко сборная россии по футболу сборная Украины по футболу Александр Филимонов Евро-2000 видео голов и обзор Россия - Украина
Владимир Клепач Источник: Netflix
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AndiM
Ну а після анексії Криму і данбаса сподіваюсь ти викинув його у вікно?
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+2
AK.228
А міг і самого циганика
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+1
MCD-MEL
Як знецінюється професія журналіст коли цього прихвосня так називають...
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-1
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