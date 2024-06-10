10 июня в 15:30 проходит матч 4-го тура международного турнира Мориса Ревелло.

Во Франции играют сборные Украины U-23 и Японии U-19.

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Команда Руслана Ротаня стартовала в турнире с уверенной победы над командой Индонезии U-20 (3:0), а затем разгромила сборную Италии U-21 (4:0) и взяла верх над Панамой U-23 (2:0).

Украина U-23 – Япония U-19. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Владислав Велетень, 42 мин

ГОЛ! 2:0. Владислав Велетень, 55 мин.

Видеозапись матча