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Молодежные турниры
10 июня 2024, 16:27 | Обновлено 10 июня 2024, 16:53
460
0

Украина U-23 – Япония U-19. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 4-го тура турнира Мориса Ревелло

10 июня 2024, 16:27 | Обновлено 10 июня 2024, 16:53
460
0
Украина U-23 – Япония U-19. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УАФ

10 июня в 15:30 проходит матч 4-го тура международного турнира Мориса Ревелло.

Во Франции играют сборные Украины U-23 и Японии U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команда Руслана Ротаня стартовала в турнире с уверенной победы над командой Индонезии U-20 (3:0), а затем разгромила сборную Италии U-21 (4:0) и взяла верх над Панамой U-23 (2:0).

Украина U-23 – Япония U-19. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Владислав Велетень, 42 мин

ГОЛ! 2:0. Владислав Велетень, 55 мин.

Видеозапись матча

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Руслан Ротань Украина - Япония сборная Украины по футболу U-23 турнир Мориса Ревелло сборная Японии по футболу U-19 видео голов и обзор
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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