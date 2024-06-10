Украина U-23 – Япония U-19. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 4-го тура турнира Мориса Ревелло
10 июня в 15:30 проходит матч 4-го тура международного турнира Мориса Ревелло.
Во Франции играют сборные Украины U-23 и Японии U-19.
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Команда Руслана Ротаня стартовала в турнире с уверенной победы над командой Индонезии U-20 (3:0), а затем разгромила сборную Италии U-21 (4:0) и взяла верх над Панамой U-23 (2:0).
Украина U-23 – Япония U-19. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Владислав Велетень, 42 мин
ГОЛ! 2:0. Владислав Велетень, 55 мин.
Видеозапись матча
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