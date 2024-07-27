ФИФА отвергла жалобу Аргентины после матча с Марокко на Олимпийских играх

ФИФА отвергла протест Аргентины касательно матча с Марокко на Олимпийских играх.

Эту информацию подтвердил президент Аргентинской футбольной ассоциации. Сейчас в ассоциации рассматривают возможность подачи апелляции.

В стартовом матче группового этапа олимпийского футбольного турнира аргентинцы проиграли марокканцам со счетом 1:2.

На 106-й минуте встречи сборная Аргентины забила гол, сравняв счет, однако судья Гленн Нюберг решил просмотреть видеоповтор из-за подозрения на офсайд. В этот момент на стадионе «Жоффруа-Гишар» в Сент-Этьене начались беспорядки среди болельщиков. Арбитр вывел команды с поля, а зрителей попросили покинуть арену.

Перерыв в игре длился около 2-х часов. После возобновления матч продолжался еще пару минут, причем гол аргентинской команды был аннулирован.