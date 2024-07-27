Неожиданный кандидат. ПСЖ хочет подписать игрока Манчестер Юнайтед
Английский вингер Джейдон Санчо может перейти во французский клуб
Английский вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо может перейти во французский «ПСЖ».
Как сообщает издание RMC Sport, французский клуб заинтересован в приобретении Нико Уильямса из «Атлетика» для усиления левого края атаки. Однако переговоры ведутся тяжело, так как главным претендентом на игрока является «Барселона».
В качестве запасного варианта парижане рассматривают Джейдона Санчо из «Манчестер Юнайтед». Впрочем, у «ПСЖ» есть и другие кандидатуры на примете.
Санчо провел вторую половину прошлого сезона в аренде в дортмундской «Боруссии». В настоящее время футболист готовится к новому сезону в составе «красных дьяволов».
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