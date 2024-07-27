Неожиданный кандидат. ПСЖ хочет подписать игрока Манчестер Юнайтед

Английский вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо может перейти во французский «ПСЖ».

Как сообщает издание RMC Sport, французский клуб заинтересован в приобретении Нико Уильямса из «Атлетика» для усиления левого края атаки. Однако переговоры ведутся тяжело, так как главным претендентом на игрока является «Барселона».

В качестве запасного варианта парижане рассматривают Джейдона Санчо из «Манчестер Юнайтед». Впрочем, у «ПСЖ» есть и другие кандидатуры на примете.

Санчо провел вторую половину прошлого сезона в аренде в дортмундской «Боруссии». В настоящее время футболист готовится к новому сезону в составе «красных дьяволов».