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  4. Еще раз? Астон Вилла снова продлила контракт с главным тренером
Англия
27 мая 2024, 21:53 |
905
0

Еще раз? Астон Вилла снова продлила контракт с главным тренером

Унаи Эмери останется в клубе до 2029 года

27 мая 2024, 21:53 |
905
0
Еще раз? Астон Вилла снова продлила контракт с главным тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

«Астон Вилла» официально сообщила о продлении контракта с главным тренером команды Унаи Эмери. Новое соглашение рассчитано на пять лет – до лета 2029 года.

Отметим, что 23 апреля «Астон Вилла» продлила контракт с Эмери до 2027 года. Однако спустя всего месяц 52-летнему испанскому тренеру предложили еще более долгосрочное и более выгодное с финансовой токи зрения соглашение.

Эмери возглавляет «Астон Виллу» с ноября 2022 года. В нынешнем сезоне он вывел в команду в Лигу чемпионов впервые с 1984 года.

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Астон Вилла Унаи Эмери продление контракта
Олег Дидух Источник: ФК Астон Вилла
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