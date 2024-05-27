Еще раз? Астон Вилла снова продлила контракт с главным тренером
Унаи Эмери останется в клубе до 2029 года
«Астон Вилла» официально сообщила о продлении контракта с главным тренером команды Унаи Эмери. Новое соглашение рассчитано на пять лет – до лета 2029 года.
Отметим, что 23 апреля «Астон Вилла» продлила контракт с Эмери до 2027 года. Однако спустя всего месяц 52-летнему испанскому тренеру предложили еще более долгосрочное и более выгодное с финансовой токи зрения соглашение.
Эмери возглавляет «Астон Виллу» с ноября 2022 года. В нынешнем сезоне он вывел в команду в Лигу чемпионов впервые с 1984 года.
Unai Emery: "We are really excited to continue this journey with no limits to our dreams." ✨— Aston Villa (@AVFCOfficial) May 27, 2024
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