УАФ начала расследование драки после юношеского Классического

В пятницу, 10 мая 2024 года, состоялся матч 28-го тура чемпионата Украины U-19 между юношескими командами донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо». Победу со счетом 2:1 одержали гости.

После игры на поле состоялась целая серия споров, один из которых, вероятно, перерос в драку между главным тренером «горняков» Алексеем Беликом и руководителем детско-юношеской школы «бело-синих» Александром Ищенко.

Украинская ассоциация футбола начала расследование послематчевых инцидентов. Об этом говорится в официальном заявлении:

«Комитет по этике и честной игре УАФ начал служебное расследование относительно инцидентов после матча 28-го тура чемпионата Украины среди команд U-19 «Шахтер» (Донецк) - «Динамо» (Киев). О результатах расследования будет сообщено после изучения всех обстоятельств дела».