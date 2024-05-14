УАФ начала расследование драки после юношеского Классического
«Шахтер» и «Динамо» могут быть наказаны за поведение своих представителей
В пятницу, 10 мая 2024 года, состоялся матч 28-го тура чемпионата Украины U-19 между юношескими командами донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо». Победу со счетом 2:1 одержали гости.
После игры на поле состоялась целая серия споров, один из которых, вероятно, перерос в драку между главным тренером «горняков» Алексеем Беликом и руководителем детско-юношеской школы «бело-синих» Александром Ищенко.
Украинская ассоциация футбола начала расследование послематчевых инцидентов. Об этом говорится в официальном заявлении:
«Комитет по этике и честной игре УАФ начал служебное расследование относительно инцидентов после матча 28-го тура чемпионата Украины среди команд U-19 «Шахтер» (Донецк) - «Динамо» (Киев). О результатах расследования будет сообщено после изучения всех обстоятельств дела».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинка в трех сетах уступила второй ракетке мира в 4-м раунде турнира WTA 1000
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
- дисква Іщенко на 2 матчі за бурхливе святкування перемоги над Шахтьор Ю-19.
- дисква воротаря Динамо Суркіса-молодшого за показ своїми пальцями на статеві
ограни запасних членів Шахтьора Ю-19, бо у них оті ст. органи відсутні.