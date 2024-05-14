Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УАФ начала расследование драки после юношеского Классического
Украина. Премьер лига
14 мая 2024, 10:54 | Обновлено 14 мая 2024, 11:50
506
1

УАФ начала расследование драки после юношеского Классического

«Шахтер» и «Динамо» могут быть наказаны за поведение своих представителей

14 мая 2024, 10:54 | Обновлено 14 мая 2024, 11:50
506
1
УАФ начала расследование драки после юношеского Классического
ФК Динамо Киев

В пятницу, 10 мая 2024 года, состоялся матч 28-го тура чемпионата Украины U-19 между юношескими командами донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо». Победу со счетом 2:1 одержали гости.

После игры на поле состоялась целая серия споров, один из которых, вероятно, перерос в драку между главным тренером «горняков» Алексеем Беликом и руководителем детско-юношеской школы «бело-синих» Александром Ищенко.

Украинская ассоциация футбола начала расследование послематчевых инцидентов. Об этом говорится в официальном заявлении:

«Комитет по этике и честной игре УАФ начал служебное расследование относительно инцидентов после матча 28-го тура чемпионата Украины среди команд U-19 «Шахтер» (Донецк) - «Динамо» (Киев). О результатах расследования будет сообщено после изучения всех обстоятельств дела».

По теме:
Представитель Динамо ударил в лицо 15-летнего парня
Динамо интересуется вингером Днепра-1
Стало известно, в каком городе Динамо будет играть квалификацию ЛЧ
Динамо Киев Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Шахтер - Динамо Киев Динамо Киев U-19 чемпионат Украины по футболу U-19 Украинская ассоциация футбола
Дмитро Вербинський Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Упустила 3 матчбола. Свитолина проиграла Соболенко на супертурнире в Риме
Теннис | 14 мая 2024, 01:50 41
Упустила 3 матчбола. Свитолина проиграла Соболенко на супертурнире в Риме
Упустила 3 матчбола. Свитолина проиграла Соболенко на супертурнире в Риме

Украинка в трех сетах уступила второй ракетке мира в 4-м раунде турнира WTA 1000

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 мая
Футбол | 14 мая 2024, 11:00 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 мая
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Как выглядит таблица Ла Лиги после ничьей Жироны и победы Барселоны?
Футбол | 14.05.2024, 07:30
Как выглядит таблица Ла Лиги после ничьей Жироны и победы Барселоны?
Как выглядит таблица Ла Лиги после ничьей Жироны и победы Барселоны?
Экс-игрок Баварии раскритиковал Баварию за приглашение Кейна. Все обосновал
Футбол | 14.05.2024, 09:41
Экс-игрок Баварии раскритиковал Баварию за приглашение Кейна. Все обосновал
Экс-игрок Баварии раскритиковал Баварию за приглашение Кейна. Все обосновал
Усик отреагировал на драку его команды с отцом Фьюри
Бокс | 14.05.2024, 07:37
Усик отреагировал на драку его команды с отцом Фьюри
Усик отреагировал на драку его команды с отцом Фьюри
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
вердикт КЕЧГ:
- дисква Іщенко на 2 матчі за бурхливе святкування перемоги над Шахтьор Ю-19.
- дисква воротаря Динамо Суркіса-молодшого за показ своїми пальцями на статеві
  ограни запасних членів Шахтьора Ю-19, бо у них оті ст. органи відсутні. 
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны 20 команд из 36, которые сыграют в Лиге чемпионов 2024/25
Стали известны 20 команд из 36, которые сыграют в Лиге чемпионов 2024/25
13.05.2024, 07:01 2
Футбол
Перес отреагировал на выход Куртуа в старте вместо Лунина в последней игре
Перес отреагировал на выход Куртуа в старте вместо Лунина в последней игре
13.05.2024, 06:22 3
Футбол
«Ходячий злодей». Фанаты по всему миру отреагировали на победу Ломаченко
«Ходячий злодей». Фанаты по всему миру отреагировали на победу Ломаченко
12.05.2024, 11:25
Бокс
Лунин принял решение о будущем и уже сообщил об этом Реалу
Лунин принял решение о будущем и уже сообщил об этом Реалу
13.05.2024, 11:59 30
Футбол
Лунин высказался о камбеке Куртуа и возможном выходе Тибо в финале ЛЧ
Лунин высказался о камбеке Куртуа и возможном выходе Тибо в финале ЛЧ
13.05.2024, 07:22
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
13.05.2024, 08:00 1
Хоккей
Легенда биатлона возглавил сборную Болгарии
Легенда биатлона возглавил сборную Болгарии
12.05.2024, 13:30
Биатлон
Камбосос высмеял оправдания Лопеса: «Лома не дрался с тобой с травмой?»
Камбосос высмеял оправдания Лопеса: «Лома не дрался с тобой с травмой?»
13.05.2024, 10:52
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем