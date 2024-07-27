Украина. Премьер лига27 июля 2024, 10:40 |
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Юрий ВЕРНИДУБ: «Для меня Тимощук – не мужчина»
Тренер «Кривбасса» раскритиковал экс-игрока сборной Украины, который работает в россии
27 июля 2024, 10:40 |
336
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Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб высказался о бывшем игроке сборной Украины Анатолии Тимощуке, который после полномасштабного вторжения России продолжает работать в стране 404 и умалчивает о войне.
«Для меня Анатолий Тимощук – не мужчина. Просто невероятно то, что он из Западной Украины. И какой путь он выбрал?
Вот Ярослав Ракицкий был достаточно порядочным, что бы уйти из «Зенита» сразу после вторжения россии», – сказал Вернидуб.
Ранее бывшая Тимощука рассказала, что он отмазывает сына жены от армии россии.
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Олимпийские игры
Пан Вернидуб вміє читати? Тоді, пане Вернидуб, візьміть переліки депутатів ВРУ від Партії Регіонів, СДПУ (о), ЗаЄДУ за часів Кучми та Януковича ... подивіться на тих персонажів, всі вони топили за тайожний союз десятиліттями, за путіна, за дружбу з росією. Зараз ці персонажі - стали політичними перевертнями... патріотами, але, о диво, путін їх, фактично зрадників путіна та проросійського курсу, чомусь не чіпає та не кидає на них бомби, ракети. Може тому що вони брешуть?
Україна найбідніша держава Європи ... але, о диво, в нас повно мільярдерів, мільйонерів з сотнями та десятками мільйонів. Як так?