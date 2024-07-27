Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб высказался о бывшем игроке сборной Украины Анатолии Тимощуке, который после полномасштабного вторжения России продолжает работать в стране 404 и умалчивает о войне.



«Для меня Анатолий Тимощук – не мужчина. Просто невероятно то, что он из Западной Украины. И какой путь он выбрал?

Вот Ярослав Ракицкий был достаточно порядочным, что бы уйти из «Зенита» сразу после вторжения россии», – сказал Вернидуб.

Ранее бывшая Тимощука рассказала, что он отмазывает сына жены от армии россии.