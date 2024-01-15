Бывшая Тимощука рассказала, что он отмазывает сына жены от армии россии

Экс-жена Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая опровергла слухи, что ее бывший покинул «Зенит» и территорию россии.

«Это все слухи. Тимощук прекрасно уезжает на отдых. Он прекрасно передвигается по миру. В россии его никто не держит. Условно не держит. Но Тимощук не выедет навсегда из россии по нескольким причинам. Ибо, во-первых, куда ему уехать? В Европу? Но здесь есть законы и уже нельзя будет жить так, как Тимощук привык и так, как ему хочется. Включая то, что ему придется платить алименты детям. А в россии можно спрятаться, не платить. Во-вторых, зачем ему уезжать? Ему там платят огромную зарплату за непонятную работу. Почему много платят? Вопрос логичный. Потому что он нужен россии.

Что он там еще делает? Живёт с женщиной старше его, у которой есть двое детей уже совершеннолетних. Парня, которому больше 20 лет, Анатолий отмазывает от армии.

Ранне американский тренер Деннис Люкенс, в свое время тренировавший в Украине херсонский «Кристалл», высказался об Анатолии Тимощуке и заявил, что тот якобы уже покинул россию и живет в другой стране.